يشهد مجال التسويق عبر البريد الإلكتروني نقلة نوعية بفضل الذكاء الاصطناعي، فقد أصبح يتجاوز الأتمتة التقليدية نحو تقنيات أكثر ذكاءً وفعالية.

ففي الوقت الحالي تتوفر أدوات ذكاء اصطناعي مصممة للمساعدة في التسويق عبر البريد الإلكتروني، وتمتاز هذه الأدوات بقدرتها على تحليل سلوك العملاء، وكتابة محتوى مخصص يلبي احتياجات كل مستلم. ومن خلال هذه الأدوات، يمكن للشركات تحقيق نتائج غير مسبوقة في حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني.

وفيما يلي سنذكر مجموعة من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق عبر البريد الإلكتروني:

أداة Klaviyo:

Klaviyo هي أداة مبتكرة تتيح للشركات إنشاء حملات تسويقية أكثر ذكاءً وفعالية. وتعتمد على نظام إدارة بيانات العملاء (Customer Data Platform) الذي يسجل كل تفاعلات العملاء مثل زيارات الموقع وفتح الرسائل.

وبفضل هذه البيانات، يمكن للشركات تصميم رسائل مخصصة وشخصية بناءً على سلوك العملاء. كما توفر Klaviyo مزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى رسائل البريد الإلكتروني بما يناسب هوية العلامة التجارية.

أداة Amplemarket:

تعتمد أداة Amplemarket على الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل تسويقية ترسل إلى العملاء عبر البريد الإلكتروني، وتركز في تصميم الرسائل بطريقة جذابة لضمان أن يفتحها المستخدم ويقرأها. ويمكن للمساعد الذكي Duo المضمن في هذه الأداة تحسين كل مرحلة من مراحل إنشاء رسائل البريد الإلكتروني التسويقية، بدءًا من كتابة الرسائل المخصصة وحتى ضمان وصولها إلى صندوق البريد.

أداة Mailchimp:

تتضمن أداة Mailchimp مساعدًا ذكيًا يسمى Intuit Assist، يدعم إنشاء الحملات التسويقية وتحسينها بناءً على استجابات العملاء. وتتيح Mailchimp للشركات إنشاء حملات إعلانية آلية عبر مزية Customer Journey Builder التي أثبتت فعاليتها في زيادة معدلات النقر والتفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني التسويقية. وتوفر هذه الأداة أيضًا مزايا لتحليل الأداء، مما يساعد الشركات في تحسين حملاتها التسويقية باستمرار.

أداة Rasa.io:

تغير أداة Rasa.io الطريقة التي تُصمم خلالها النشرات الإخبارية من خلال تقديم تجربة شخصية لكل مشترك. وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل تفاعلات القراء مثل: أنماط النقر وتفضيلات المحتوى، مما يسمح بتقديم نشرات إخبارية مخصصة تعكس اهتمامات كل قارئ. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة مزايا لأتمتة عملية إنشاء النشرات الإخبارية، مما يوفر الوقت والجهد.

أداة Seventh Sense:

تركز أداة Seventh Sense في تحديد وقت إرسال الرسائل لضمان وصولها إلى العملاء في الوقت المناسب. وتعتمد على تحليل أنماط تفاعل العملاء لتحديد الوقت المثالي لإرسال الرسائل. كما توفر مزايا للتحكم في عدد الرسائل المرسلة لتجنب إزعاج العملاء، مما يعزز معدلات الفتح والقراءة.

تتكامل Seventh Sense مع منصات تسويقية مثل HubSpot و Marketo مما يجعلها أداة مثالية للشركات التي تسعى إلى تحسين إستراتيجياتها التسويقية.