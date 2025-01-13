مراجعة شاملة لهاتف OnePlus 13R الجديد

أطلقت شركة ون بلس هاتفها الجديد OnePlus 13R في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي، ويُعد النسخة الاقتصادية من هاتف OnePlus 13 الرائد. ويأتي هذا الهاتف بتصميم مميز، ويتمتع بأداء قوي، ويُعدّ منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية.

يدعم OnePlus 13R مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة استخدامه، ويحتوي على بطارية كبيرة تتمتع بالعمر الطويل، ويضم شاشة كبيرة تمتاز بالدقة العالية.

وفي هذه المراجعة، سنذكر المزيد من التفاصيل عن مزايا هذا الهاتف ومواصفاته.

التصميم:

يأتي OnePlus 13R بتصميم أنيق يشبه تصميم الهاتف الرائد OnePlus 13، وأبرز ما يميزه إطار الكاميرا الخلفية الدائري البارز، كما يتميز الهاتف بإطار معدني مسطح، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 7i، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة من الزجاج نفسه، ويدعم الهاتف معيار IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

الشاشة:

يضم OnePlus 13R شاشة AMOLED بحجم قدره 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1264 × 2780 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية LTPO 4.1 التي تتيح تغيير معدل التحديث ديناميكيًا بين 1 هرتز و 120 هرتزًا، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ويقلل استهلاك الطاقة. وبفضل تقنية Aqua Touch، يمكن استخدام شاشة الهاتف بسهولة حتى وهي مبللة.

المعالج والأداء:

يعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 القوي، مما يجعله قادرًا على تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب بسلاسة. وقد صُمم OnePlus 13R ليكون مناسبًا للألعاب، فهو مزود بتقنية تسمى CPU Scheduler، تساعد في تحسين كفاءة وقوة معالج Snapdragon 8 Gen 3 في أثناء اللعب. وتتيح هذه التقنية معدلات إطارات أعلى، وتمنع ارتفاع حرارة الهاتف بنحو كبير، وتعزز تجربة جلسات اللعب الطويلة.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 512 جيجابايت. ويعمل OnePlus 13R بواجهة OxygenOS 15 المستندة إلى نظام أندرويد 15 التي توفر تجربة استخدام مميزة وسلسة، وتتضمن مزايا ذكاء اصطناعي لتحسين الأداء وتخصيص تجربة المستخدم.

يدعم هذا الهاتف نظام الذكاء الاصطناعي OnePlus AI الجديد كُليًا الذي يعزّز الإنتاجية ويسهل أداء العديد من المهام. ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذا الهاتف:

مزية البحث الدائري: تسمح لك برسم دائرة حول أي صورة أو مقطع فيديو أو نص للبحث عنه باستخدام محرك بحث جوجل دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل: يمكنه المساعدة في أداء العديد من المهام، وإجراء محادثات تحاكي المحادثات البشرية.

الكاميرا:

يضم OnePlus 13R نظام كاميرا متوسط الأداء يتكون من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8، وتقدم صورًا واضحة وتفاصيل دقيقة في الإضاءة الجيدة والمنخفضة.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وهي مثالية لالتقاط المناظر الطبيعية والصور الجماعية.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتتيح تصوير التفاصيل الصغيرة من قرب.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل، وتوفر جودة جيدة للصور الذاتية، ومكالمات الفيديو.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

يدعم هذا الهاتف مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأبرزها:

مزية AI Reflection Eraser: لإزالة الانعكاسات الضوئية من الصور.

مزية AI Unblur: لإزالة الضبابية والتشويش من الصور.

مزية AI Detail Boost: لتعزيز وضوح الألوان والتفاصيل الدقيقة في الصور.

البطارية والشحن:

يحتوي OnePlus 13R على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل خلال وقت قصير. ومع ذلك، لا يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي، وهي مزية قد يفضلها العديد من المستخدمين.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 13R الجديد بسعر يبدأ من 600 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود والأبيض.

هل يستحق الشراء؟

يُعد هاتف OnePlus 13R خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة استخدام ممتازة بسعر منافس. وبفضل تصميمه الجذاب، وشاشته المميزة، ومعالجه القوي، يقدم الهاتف قيمة عالية مقابل سعره المتوسط.

فإذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد يجمع بين الأداء القوي والتصميم المميز ويُباع بسعر يقل عن 700 دولار فإن OnePlus 13R سيكون مناسبًا لك.

المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 13R الجديد:

المواصفات OnePlus 13R المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض. الوزن 206 جرامات. السعر يبدأ من 600 دولار .