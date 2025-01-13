كيفية استخدام أداة Deep Research من جوجل لتسهيل البحث عبر الإنترنت 

أطلقت جوجل آخرًا مجموعة جديدة من أدوات ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، كإضافة Gemini إلى جيميل، والبودكاست المولد بالذكاء الاصطناعي. ومن أحدث الابتكارات التي كشفت عنها جوجل أيضًا أداة البحث العميق Deep Research التي تتيح لروبوت Gemini إجراء بحث عميق عبر شبكة الإنترنت عن أي موضوع تختاره.

إليك المزيد من التفاصيل عن أداة Deep Research من جوجل، وكيفية استخدامها لتعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت.

ما أداة Deep Research وكيف تعمل؟

في بعض الأحيان تحتاج إلى القيام بمهمة تتطلب الكثير من البحث عبر الإنترنت، كاختيار أفضل هاتف مناسب لاحتياجاتك، أو فهم كيفية عمل السيارات الذاتية القيادة، وعادة تتطلب هذه المهام البحث في الكثير من مواقع الويب للحصول على إجابة نهائية متكاملة وتغطي جميع الجوانب المهمة.

يمكن لأداة Deep Research التعامل مع جميع هذه التحديات، وأهم ما يميزها أنها تعمل بنحو مستقل، ولا تحتاج إلى تدخل المستخدم، مما يقلل الجهد الذي يتعين عليك بذله.

وتوضح جوجل طريقة عمل أداة البحث العميق بقول: “تحت إشرافك، تتولى أداة Deep Research العمل الشاق نيابةً عنك. وبمجرد إدخال سؤالك، تُنشئ خطة بحث متعددة الخطوات يمكنك مراجعتها والموافقة عليها. وبعد الموافقة، تبدأ بتحليل المعلومات ذات الصلة من جميع أنحاء الويب”.

كيفية استخدام Deep Research من جوجل:

لتجربة هذه الأداة، يجب أن تكون مشتركًا في خطة Gemini Advanced بقيمة تبلغ 20 دولارًا شهريًا، ثم يمكنك البدء باستخدام أداة البحث العميق باتباع الخطوات التالية:

المرحلة الأولى: إعداد خطة البحث

انتقل إلى روبوت Gemini على الويب.

اختر نموذج Gemini 1.5 Pro with Deep Research من قائمة النماذج في الزاوية اليسرى العلوية.

أدخل الموضوع الذي تريد البحث عنه. ويجب أن يكون موضوع البحث أكثر تعقيدًا من الموضوعات البسيطة التي يمكن لروبوت الدردشة Gemini الإجابة عنها بسهولة . لذلك فكّر في موضوع يتطلب بحثًا عميقًا.

بمجرد إدخال السؤال، يبدأ الذكاء الاصطناعي بالتفكير في أفضل طريقة لمعالجة الموضوع ويقدم لك خطة بحث شاملة. ويمكنك تعديل الخطة بالنقر فوق زر Edit plan لإضافة تفاصيل إضافية أو توجيهات جديدة.

المرحلة الثانية: بدء عملية البحث

بعد الموافقة على الخطة، انقر على زر Start Research.

سيبدأ Gemini بعرض المواقع ذات الصلة بموضوع البحث وتحليل المعلومات. ويمكنك مشاهدة عملية البحث أو متابعة عملك، ويمكنك إغلاق التطبيق تمامًا والعودة لاحقًا.

المرحلة الثالثة: مراجعة التقرير

بعد وقت قصير، يقدم لك الذكاء الاصطناعي تقريرًا مفصلًا يغطي كل ما طلبته. ويمكنك مراجعة التقرير وطرح أسئلة متابعة.

المزايا الإضافية التي تقدمها أداة البحث العميق:

بالإضافة إلى التقرير المفصل الذي يتضمن جميع المعلومات المهمة المتعلقة بموضوع البحث، تقدم أداة البحث العميق المزايا الإضافية التالية:

قائمة المراجع: في نهاية التقرير، تحصل على قائمة المراجع التي تتضمن روابط لمواقع الويب التي استخدمها الروبوت؛ مما يساعدك في التحقق من المعلومات أو التعمق أكثر.

إمكانية فتح التقرير في مستندات جوجل (Google Docs): يمكنك تحويل التقرير إلى مستند بالنقر فوق زر Open in Docs؛ مما يسهل تحريره.

فوائد أداة Deep Research:

تساعد أداة البحث العميق الجديدة من جوجل Google Deep Research في توفير الكثير من الوقت والجهد الذي يتطلبه البحث عن المواضيع المعقدة، ويمكنها القيام بعمل جيد في جمع المعلومات وتحديد المهم منها. كما تتيح الوصول إلى المصادر التي استخدمها الذكاء الاصطناعي؛ مما يساعدك في التحقق من المعلومات. ويمكن أن تختلف النتائج بناءً على الموضوع والمعلومات المتاحة، ولكن الأداة لديها القدرة على توفير الكثير من الوقت، وتعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت.