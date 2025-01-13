حلول التسعير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.. ثورة في قطاع البيع بالتجزئة

يُعدّ التسعير عنصرًا أساسيًا لتحقيق الربح وزيادة رضا العملاء؛ لأن الأسعار المناسبة تُحدث فرقًا كبيرًا في القدرة التنافسية، وصورة العلامة التجارية. ولكن في ظل تعقيد بيئة البيع بالتجزئة الحديثة، لم تعد الطرق التقليدية للتسعير، مثل التسعير اليدوي، كافية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ومع أن التسعير اليدوي كان كافيًا في الماضي، فإن تعقيد قطاع البيع بالتجزئة الحديث يكشف عن عيوبه؛ إذ يمكن أن تؤدي الأخطاء الناتجة عن عمليات التسعير اليدوية في خسارة الشركات ما يصل إلى 30% من أرباحها السنوية، وفقًا لتقرير من شركة McKinsey. لذلك لم يعد التسعير اليدوي حلًا مناسبًا.

هنا يظهر التسعير بالذكاء الاصطناعي كابتكار ثوري يمكّن تجار التجزئة من اتخاذ قرارات مدروسة تعتمد على البيانات. فباستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة، يُحدث التسعير بالذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في طريقة استجابة الشركات لديناميكيات السوق.

وفي هذا المقال سنوضح عيوب التسعير اليدوي، وأهمية اعتماد تجار التجزئة على حلول التسعير بالذكاء الاصطناعي.

عيوب التسعير اليدوي:

يعتمد التسعير اليدوي على الخبرة البشرية واستخدام جداول البيانات لتحليل توجهات السوق والمبيعات السابقة والحالية. ومع أنه كان حلًا معقولًا في الماضي، فإنه يُظهر العديد من العيوب اليوم بسبب زيادة تنوع المنتجات والتغييرات الكبيرة في أنماط الشراء.

ومن أبرز العيوب المرتبطة بالتسعير اليدوي:

احتمالية حدوث أخطاء في التسعير تؤدي إلى خسائر كبيرة أو تُؤثر سلبًا في سُمعة العلامة التجارية. الافتقار إلى القدرة على مواكبة التحولات المفاجئة في السوق. عدم القدرة على تعديل الأسعار فورًا استجابةً لتغيرات السوق اللحظية.

التسعير بالذكاء الاصطناعي.. الحل الأمثل للتحديات الحديثة في قطاع البيع بالتجزئة

إن التطورات التقنية جعلت الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها لتجار التجزئة الذين يطمحون إلى التفوق. إذ يقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا للتسعير تعتمد على تحليل البيانات الكبيرة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي، لتوفير أسعار تتماشى مع متغيرات السوق.

تراقب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتسعير باستمرار أسعار المنافسين وأنماط الطلب، وتوجهات السوق لتقديم اقتراحات أسعار مثالية، ثم تُحدّث هذه الأدوات الأسعار عبر جميع منصات البيع في ثوانٍ. وتحلل بيانات البيع السابقة واللحظية، وتتوقع زيادة الطلب على بعض المنتجات، ونقص المخزون؛ مما يساعد في تعديل الأسعار بسرعة.

تقدم حلول التسعير المدعومة بالذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد لشركات البيع بالتجزئة، وأبرزها:

التنافسية الدائمة: تضمن هذه الحلول البقاء في الصدارة من خلال التفاعل الفوري مع التغييرات في الأسعار التي تقدمها الشركات المنافسة. تحسين الربح: تقدم أدوات التسعير المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسعارًا مثالية لكل منتج بناءً على التحليلات الدقيقة لتوجهات السوق، وأسعار الشركات المنافسة، وبيانات البيع السابقة. توفير الوقت: تتيح هذه الأدوات لفرق العمل التخلص من مهام إدخال البيانات يدويًا وتحليل جداول البيانات، والتركيز في الأنشطة المهمة، مثل: التسويق وتطوير المنتجات والتخطيط الإستراتيجي. إدارة المخزون بكفاءة: تراعي أدوات التسعير مخزون المنتجات، مما يضمن بيعها في الوقت المناسب، ويقلل تراكمها، ويمنع الإفراط في الخصومات خلال مواسم التخفيضات.