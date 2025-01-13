آبل تستعد لإطلاق إصدار جديد من ساعتها المنخفضة التكلفة

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة آبل تخطط لإطلاق تحديثات شاملة لساعاتها الذكية خلال هذا العام، وستشمل هذه التحديثات طرازًا جديدًا من الساعة الذكية المنخفضة التكلفة Apple Watch SE، بالإضافة إلى إصدارات أخرى مثل الجيل الحادي عشر من الإصدار القياسي، والجيل الثالث من إصدار ألترا.

ووفقًا لبلومبرغ، فإن ساعة Apple Watch SE القادمة ستحصل على تصميم جديد كليًا هذا العام، دون الكشف عن تفاصيل محددة. وكانت آبل قد طرحت أول إصدار من هذه الساعة في عام 2020 بتصميم مستوحى من تصميم الجيل الرابع من الإصدار القياسي لعام 2018.

وقد يستوحي التصميم الجديد عناصره من الجيل السابع للساعة الذي صدر عام 2021، أو يكون مختلفًا تمامًا.

وتشير التوقعات السابقة إلى إمكانية استخدام هيكل بلاستيكي مع مجموعة من الألوان الزاهية لتقديم خيارات شبابية أكثر تنوعًا.

ويُنصح المستخدمون الراغبون في شراء ساعة Apple Watch SE بالانتظار للحصول على الإصدار الجديد.

وفيما يتعلق بالإصدارات الراقية الأغلى ثمنًا، تشير التقارير إلى أن التصميم الخارجي سيبقى دون تغييرات جذرية. ولكن ستركز آبل على تحسين المزايا التقنية والصحية.

ومن المقرر أن يدعم الجيل الثالث من إصدار ألترا تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وتقنية 5G RedCap للاتصال بشبكات الجيل الخامس، مما يعزز خيارات الاتصال بنحو كبير.

ويُقال إن الإصدارات الأرقى أيضًا سوف تتمتع بميزة قياس ضغط الدم، التي تعمل على تنبيه المستخدمين عند رصد حالات محتملة من ارتفاع الضغط، دون تقديم قياسات دقيقة.

يُذكر أن آبل كانت تخطط لإطلاق ميزة مراقبة ضغط الدم مع الجيل العاشر من الإصدار القياسي، لكنها أُجّلت بسبب التحديات التي واجهتها مع التصميم النحيف للساعة.

وإلى جانب تحديثات الساعات، تعمل آبل على تطوير خدمة تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتطبيق صحي جديد، ويُتوقع أن تتزامن هذه الإضافات مع إطلاق سماعات AirPods مزودة بميزة مراقبة معدل ضربات القلب.

وفي حال تحقق هذه الشائعات، سيكون 2025 عامًا مميزًا لساعات آبل، مع تحديث شامل لكل إصداراتها، وهي خطوة لم تُقدم عليها الشركة منذ عام 2022. ومن المنتظر أن تكشف آبل عن التفاصيل الكاملة في وقتٍ لاحق من العام.