يُعدّ هاتف Redmi Note 14 Pro 5G من أحدث الإصدارات في سلسلة Redmi Note الشهيرة من شاومي، ويمتاز هذا الهاتف بالأداء القوي ويُباع بسعر متوسط، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، ويأتي مع بطارية كبيرة تمتاز بالعمر الطويل، كما يمتاز الهاتف بالتصميم الأنيق ويتوفر بألوان مميزة.

ولتوضيح مواصفاته ومزاياه، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Redmi Note 14 Pro 5G الجديد من شاومي:

التصميم:

يجمع Redmi Note 14 Pro 5G بين الأناقة والمتانة بفضل تصميمه العصري وجودة المواد المستخدمة في تصنيعه. وتأتي الجهة الأمامية محمية بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2 الذي يضمن مقاومة الهاتف للخدوش والصدمات. ويضم الهاتف إطارًا معدنيًا نحيفًا يمنحه مظهرًا أنيقًا ويعزز الشعور بالراحة عند الإمساك به.

يمتاز هذا الهاتف بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ متر ونصف المتر لمدة تصل إلى 30 دقيقة، ويتوفر بثلاثة ألوان جذابة هي: الأسود (Midnight Black)، والأخضر (Coral Green)، والبنفسجي (Lavender Purple).

الشاشة:

يضم هاتف شاومي Redmi Note 14 Pro 5G شاشة من نوع AMOLED تمتاز بالدقة العالية وتوفر ألوانًا زاهية وتفاصيل دقيقة، وتأتي بحجم قدره 6.67 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1220×2712 بكسلًا.

تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، مما يجعل التمرير بين التطبيقات سلسًا ويحسن الاستجابة في أثناء اللعب بألعاب الفيديو. كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10 و Dolby Vision، لتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة. وتمتاز بسطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، يضمن وضوح الشاشة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، ويجعلها مثالية للاستخدام في الخارج. وتمتاز الشاشة أيضًا بقدرتها على الاستجابة السريعة عند استخدامها والأصابع مبللة.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف شاومي بمعالج Dimensity 7300 Ultra من MediaTek المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، الذي يمتاز بقوة المعالجة والكفاءة العالية في استهلاك الطاقة. وسواء كنت تستخدم الهاتف للمهام اليومية أو للألعاب الثقيلة، فإنه يقدم أداءً سلسًا ومستقرًا.

يأتي هاتف شاومي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

يعمل Redmi Note 14 Pro بنظام HyperOS المستند إلى أندرويد 14، وهو نظام يمتاز بالتصميم البسيط، ويقدم مجموعة من المزايا الذكية، مثل: تحسين استهلاك الطاقة وإدارة التطبيقات، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص واجهة المستخدم بسهولة. وقد وعدت شاومي بتوفير تحديثات لنظام التشغيل لمدة تبلغ ثلاث سنوات.

الكاميرا:

يأتي هاتف شاومي الجديد مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات توفر تجربة تصوير مميزة؛ إذ تأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.65 وتدعم تقنية التثبيت البصري (OIS)، وتقدم صورًا غنية بالتفاصيل وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتُستخدم لتصوير المناظر الطبيعية والمشاهد الجماعية بزاوية رؤية تبلغ 120 درجة. وأما العدسة الثالثة، فهي عدسة مقربة تأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

يدعم هذا الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، وتشمل:

AI Erase Pro: لمسح العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

AI Image Expansion: لتوسيع الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تأثير البوكيه AI: لإضافة ضبابية في الخلفية وجعل موضوع الصورة بارزًا.

AI Cutout: لتحديد موضوع معين في الصورة وفصله عن الخلفية.

AI Film: لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. وما عليك سوى اختيار الصور ومقاطع الفيديو التي تريد استخدامها، وإضافة بعض الأوصاف الرئيسية، وستصمم المزية مقطع الفيديو بطريقة احترافية وتضيف المقطع الموسيقي المناسب لمحتوى الفيديو.

يضم هذا الهاتف أيضًا كاميرا أمامية تأتي بدقة قدرها 20 ميجابكسل، وتدعم مزايا الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور الذاتية وإضافة تأثيرات جمالية. وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

📸✨لا تفوّت روعة التفاصيل

مع كاميرا #RedmiNote14Series بدقة 200 ميجا بكسل كل لقطة تحكي أكثر من قصة مع وضوح مذهل! 🏞️🔍#تصوير_AI_ايقوني pic.twitter.com/dUaO1lQX8f — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) January 10, 2025

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Redmi Note 14 Pro 5G على بطارية بسعة كبيرة تبلغ 5110 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا.

يمكن للهاتف العمل لمدة تصل إلى 21 ساعة من تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي، ولمدة تصل إلى 15 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

السعر:

يُباع هاتف شاومي Redmi Note 14 Pro 5G الجديد بسعر يبدأ من 570 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

يجمع Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G بين التصميم الأنيق، والأداء القوي، والشاشة المميزة، مع كاميرات متطورة والعمر الطويل للبطارية. وبفضل سعره التنافسي، يعد الهاتف خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف مناسب للمهام اليومية ويمتاز بالأداء القوي ويُباع بسعر معقول.

المواصفات الكاملة لهاتف Redmi Note 14 Pro 5G الجديد من شاومي:

المواصفات Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G المعالج معالج (Mediatek Dimensity 7300 Ultra) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.67 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 20 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل HyperOS المستند إلى أندرويد 14. البطارية 5110 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي. الوزن 190 جرامًا. السعر يبدأ من 570 دولارًا.