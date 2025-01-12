كيفية تحقيق أقصى استفادة من روبوت Grok

في عام 2023، زاد استخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي مثل: ChatGPT من OpenAI، و Claude من Anthropic، و Gemini من جوجل، وخلال ذلك العام أطلقت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك روبوت Grok لمنافسة هذه الروبوتات، ودمجته في منصة إكس.

عند إطلاقه، كان Grok متاحًا فقط لمشتركي إصدار Premium، لكن في ديسمبر 2024 أصبح الروبوت متاحًا لجميع مستخدمي منصة X. ومنذ ذلك الحين، أصبح بإمكان جميع مستخدمي المنصة الوصول إلى الروبوت لإنشاء نصوص وصور، واستخدامه محرك بحث.

إليك المزيد من المعلومات عن روبوت Grok وكيفية تحقيق أقصى استفادة منه:

روبوت Grok:

Grok هو روبوت ذكاء اصطناعي قادر على الاستجابة للأوامر النصية، وإجراء المحادثات، وإنشاء الصور. يتوفر حاليًا على منصة إكس، وله تطبيق مستقل متاح لمُستخدمي هواتف آيفون، ويمكن الوصول إليه أيضًا عبر موقع x.com على الحواسيب.

يتميز الروبوت بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، ومنذ إطلاق النسخة الأولى من الروبوت التي تعمل بنموذج Grok-1 في نوفمبر 2023، ظهرت عدة نماذج أخرى أحدثها Grok-2 و Grok-2 mini التي تأتي مع مزايا جديدة وقدرات مُحسنة.

كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من روبوت Grok؟

يتميز Grok بواجهة مشابهة لروبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى، إذ يحتوي على شريط إدخال يُستخدم لكتابة المطالبات النصية أو تحميل الصور لطلب تحليلها، أو تحميل الوثائق لطلب تلخيصها. وبالنسبة لمستخدمي الإصدار المجاني، يمكنهم إدخال 10 مطالبات نصية كل ساعتين وإنشاء ما يصل إلى ثلاث صور مرة واحدة.

وفيما يلي سنذكر عدة طرق تساعدك في تحقيق أقصى استفادة من هذا الروبوت:

استخدمه أداة للبحث في منصة إكس:

يعمل Grok أداة بحث مستفيدًا من قاعدة البيانات الضخمة على منصة X. إذ يمكنه عرض أحدث العناوين الإخبارية بسرعة، وجلب نتائج بحث واسعة من مصادر متعددة، مثل: حسابات الخبراء والشخصيات العامة.

استخدم روبوت Grok لإنشاء الصور:

يتميز روبوت Grok بقدرته على إنشاء صور فائقة الواقعية بفضل تكامله مع FLUX، وهو مولد صور مفتوح المصدر. وعلى عكس بعض أدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي مثل: DALL-E، يمكنه إنشاء صور لأشخاص حقيقيين كالمشاهير، مع وجود قيود على الصور التي قد تنتهك حقوق الملكية أو العلامات التجارية.

استخدمه للتحقق من الأخبار الشائعة على إكس:

يمكن استخدام Grok للتحقق من صحة التغريدات وتلخيص الأخبار. على سبيل المثال: يمكن نسخ رابط تغريدة وطلب التحقق منها. ويمكنك أيضًا طلب تلخيص آخر الأخبار في يوم معين.

اطلب منه مساعدتك في التخطيط للسفر:

يُعد Grok أداة مميزة للتخطيط للرحلات المتنوعة؛ إذ يمكنه إنشاء خطط تفصيلية للسفر إلى وجهات مختلفة، مع تقديم روابط للمصادر التي استخدمها لتقديم الإجابة.

استخدمه لتحليل الصور:

يمكنك تحميل أي صورة لتحليلها عبر Grok، سواء كانت اختبارات طبية أو أي شي آخر، وما عليك سوى الضغط على زر (+)، أو ألصق الصورة في شريط الإدخال، ثم اكتب مطالبة نصية تشير إلى رغبتك في تحليل الصورة.