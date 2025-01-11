OnePlus 13 هو أول هاتف رائد يطلق هذا العام، ويتنافس مع الهواتف الرائدة الأخرى التي أطلقت العام الماضي وأبرزها: iPhone 16.

يعمل كلا الهاتفين بأنظمة تشغيل مختلفة تمامًا، كما أن هناك فروق كبيرة في التصميم والمواصفات الأخرى، لكن المزية المشتركة بينهما الأداء القوي؛ إذ يُعدّ كلا الهاتفين من أقوى وأحدث الهواتف الذكية، ومع أن اختيار أحدهما يعتمد بنحو أساسي على نظام التشغيل الذي تفضل استخدامه، فإن تعرّف الفروق المتعددة بينهما في الأداء والكاميرات وعمر البطارية، قد يؤثر في اختيارك.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي OnePlus 13 و iPhone 16:

يتفوق OnePlus 13 على iPhone 16 بقوة المعالج:

لطالما تفوقت معالجات A من آبل على المعالجات التي تعمل بها هواتف أندرويد، لكن عند المقارنة بين معالجي Snapdragon 8 Elite و A18، يتفوق معالج كوالكوم.

معالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم الجديد يوفر تحسينات مذهلة في أداء وحدة المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسومات، ووحدة المعالجة العصبية مقارنة بالطراز السابق. وقد سجل هاتف OnePlus 13 في اختبار Geekbench 6 المتعدد النواة 9494 نقطة وأما هاتف iPhone 16 فقد حصل على 8027 نقطة.

ومع ذلك، عند الاستخدام اليومي، قد لا يكون هناك فروق كبيرة بين الهاتفين، إذ يؤدي كلاهما المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة عالية، ولكن الفرق يظهر عند أداء المهام الكثيفة، إذ يتفوق OnePlus 13 على آيفون 16 قليلًا.

يتضمن OnePlus 13 كاميرات أكثر تميزًا من كاميرات آيفون 16:

مع أن هواتف آبل تمتاز بالكاميرات الاحترافية العالية الجودة، فإن هذا ينطبق عادةً على طرز برو. وأما iPhone 16 الأساسي فيأتي مع نظام كاميرا أقل احترافية من المتوفر في هاتف ون بلس؛ إذ يضم عدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بالدقة نفسها، ولكنه يفتقر إلى العدسة المخصصة للتكبير البصري.

وأما OnePlus 13 فيتميز بعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل قدره (3x)، بالإضافة إلى عدسة رئيسية واسعة وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مما يمنح المستخدم تجربة تصوير أكثر تنوعًا واحترافية.

يتضمن iPhone 16 مجموعة من الأزرار المادية لتسهيل التحكم في الهاتف:

يأتي iPhone 16 مع مجموعة من الأزرار المادية التي تعزز تجربة استخدامه وتسهل الوصول إلى بعض الأدوات والتطبيقات، فبالإضافة إلى زر التشغيل وأزرار التحكم في الصوت، يوجد زر الإجراء (Action Button) القابل للتخصيص، وزر التحكم في الكاميرا Camera Control الجديد.

ويمكن تخصيص زر Action Button لأداء وظائف معينة مثل: تشغيل المصباح أو تشغيل بعض التطبيقات، وأما زر Camera Control فهو مخصص لتسهيل التحكم في أوضاع الكاميرا. وأما OnePlus 13 فيحتوي على أزرار مادية لتبديل أوضاع الرنين بسهولة، لكنه يفتقر إلى الأزرار المخصصة للتحكم في الكاميرا أو أي أزرار قابلة للتخصيص.

يدعم هاتف iPhone 16 مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence:

من الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الكثير من الأشخاص إلى اختيار هاتف iPhone 16 مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence المتقدمة التي تساعد في أداء العديد من المهام.

إذ تتيح مزية Genmoji إنشاء رموز تعبيرية مخصصة، وأما تطبيق Image Playground فهو مخصص لتوليد صور بالذكاء الاصطناعي بناءً على وصف نصي، وهناك المساعد سيري الذي يتكامل مع روبوت ChatGPT، وأدوات الكتابة التي تساعد في إعادة صياغة الرسائل والنصوص.

ومع أن OnePlus 13 يأتي مع مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي للمساعدة في البحث والترجمة وتحرير الصور، فإن مجموعة مزايا Apple Intelligence أكثر تقدمًا.

يحتوي OnePlus 13 على بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع:

يحتوي OnePlus 13 على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة تبلغ 100 واط، مما يتيح شحن البطارية بالكامل خلال 36 دقيقة. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

وأما هاتف آيفون 16 فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3500 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع، إذ تصل نسبة الشحن إلى 50% في 30 دقيقة باستخدام شاحن متوافق بقوة تبلغ 20 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف ون بلس 13 بسعر قدره 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. ويُباع هاتف آيفون 16 بسعر يبدأ من 799 دولارًا.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 13 و iPhone 16:

المواصفات OnePlus 13 iPhone 16 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. iOS 18. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. 3500 ميلي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. الأسود، والأبيض، والوردي، والبنفسجي، والأخضر. الوزن 210 جرامات. 170 جرامًا. السعر 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. يبدأ من 799 دولارًا.