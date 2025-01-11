يُعدّ هاتف Vivo X200 Pro من أحدث إصدارات شركة فيفو، ويجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية المتقدمة لتقديم تجربة استخدام مميزة.

يأتي هذا الهاتف بتصميم فاخر، ويمتاز بنظام كاميرا احترافي يجعله من أبرز الهواتف الذكية المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي، كما يعمل بمعالج قوي، ويحتوي على بطارية كبيرة تمتاز بالعمر الطويل.

وللتعرف على جميع مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Vivo X200 Pro الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي Vivo X200 Pro بتصميم فاخر ويتضمن جهة خلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Armor Glass) المقاوم للخدوش، وإطار مصنوع من الألمنيوم.

يضم الهاتف شاشة LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات، وبدقة قدرها 1260 × 2800 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتقنية +HDR10 و Dolby Vision، مما يوفر تجربة مشاهدة غنية بالألوان والتفاصيل الواضحة. وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 4500 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف فيفو بمعالج MediaTek Dimensity 9400 المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، مما يضمن أداءً قويًا وكفاءة في استهلاك الطاقة. ويعمل المعالج بتردد يصل إلى 3.63 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Immortalis-G925، ويوفر هذا المعالج تجربة سلسة عند تعدد المهام واللعب بالألعاب الكثيفة.

يعمل Vivo X200 Pro بنظام التشغيل أندرويد 15، مع واجهة فيفو Funtouch OS 15 التي توفر مجموعة من مزايا التخصيص. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 تصل سعتها إلى تيرابايت واحد، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والتطبيقات.

الكاميرا:

يتميز Vivo X200 Pro بنظام كاميرا متقدم مطور بالتعاون مع شركة ZEISS، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6، وتضم مستشعرًا بمقاس قدره 1/1.28 بوصة، وتدعم تقنية التثبيت البصري OIS، ويمكنها التقاط صور واضحة وعالية الجودة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

العدسة المقربة: تأتي بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.7، وتضم مستشعرًا بمقاس قدره 1/1.4 بوصة، وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3.7x وتقنية OIS، مما يوفر صورًا مكبرة عالية الجودة.

العدسة الفائقة الاتساع: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وزاوية عرض تبلغ 119 درجة، وتدعم التركيز التلقائي، مما يسمح بالتقاط صور بزاوية واسعة تتضمن تفاصيل دقيقة.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتوفر صور ذاتية عالية الجودة وتفاصيل واضحة.

يتميز نظام التصوير في الهاتف بقدرات تصوير متنوعة، مع دعم التثبيت البصري في الكاميرا الرئيسية والمقربة؛ مما يساعد في التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف فيفو الجديد على بطارية بسعة تبلغ 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 90 واطًا، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في وقت قصير. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن السلكي العكسي، مما يسمح باستخدامه لشحن الأجهزة الأخرى.

السعر:

يُباع هاتف Vivo X200 Pro بسعر يبدأ من 1995 ريالًا سعوديًا. ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق.

المواصفات الكاملة لهاتف Vivo X200 Pro الجديد:

المواصفات Vivo X200 Pro المعالج معالج ( Mediatek Dimensity 9400 ) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. الوزن 228 جرامًا. السعر يبدأ من 1995 ريالًا سعوديًا .