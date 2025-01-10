Piex Pendant .. قلادة ذكية لتعقب المشاعر ومراقبة الصحة النفسية

أزاحت شركة Piex AI الستار عن القلادة الذكية Piex Pendant خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، وهي أداة مبتكرة صُممت لتعقب الحالة العاطفية والصحية للمستخدمين استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي.

وتقدّم القلادة الذكية Piex Pendant تدريبًا تنفسيًا قائمًا على بيانات المستخدمين، وتعتمد على الموجات المليمترية mmWave، وهي نوع من الموجات الكهرومغناطيسية بترددات تتراوح بين 30 جيجاهرتز و 300 جيجاهرتز، مما يمكّنها من تعقب الحالة العاطفية، وقياس معدل ضربات القلب، والمؤشرات الحيوية الأخرى.

ويُمكن للقلادة اكتشاف حركات دقيقة مثل نبض القلب من خلال الأنسجة البشرية. ومع ذلك، لم تكشف الشركة بعدُ عن التفاصيل التقنية الدقيقة لآلية عمل الجهاز.

وتتميّز القلادة بقدرتها على تحفيز الجهاز العصبي لتهدئة الأعصاب عندما تكون المشاعر السلبية في ذروتها، مما يجعلها أداة فعالة لإدارة التوتر، كما تتصل القلادة بتطبيق ذكاء اصطناعي في الهواتف الذكية، إذ يعمل كمدرب شخصي لتحليل البيانات، وتقديم نصائح مُخصصة لتحسين الصحة النفسية اعتمادًا على بيانات المستخدم وحالاته المزاجية.

وصُممت Piex Pendant لتعمل طوال اليوم بفضل بطاريتها ذات العمر الطويل، ودعمها تقنية الشحن السريع، كما تجمع البيانات، وتسجل الحالة العاطفية والجسدية للمستخدمين على مدار اليوم، لتوفير تجربة متكاملة.

ومن المقرر إطلاق القلادة الذكية في الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2025، ويُمكن للمهتمين التسجيل عبر موقع Piex AI للحصول على معلومات حول موعد التوفر والأسعار.