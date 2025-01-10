موجز صوتي يومي.. جوجل تختبر ميزة جديدة لإنشاء بودكاست شخصي

بدأت جوجل اختبار ميزة جديدة تُدعى “الاستماع اليومي Daily Listen”، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء بودكاست شخصي بنحو يومي بناءً على تاريخ البحث وتفاعلات المستخدم مع موجز “الاقتراحات Discover” في تطبيق جوجل وواجهات نظام أندرويد.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة متوفرة حاليًا عبر منصة Search Labs لمستخدمي أندرويد و iOS في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع 9to5Google.

وتشبه ميزة Daily Listen ميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews” ضمن مشروع NotebookLM الخاص بجوجل، وهي تحلل بيانات البحث والتفاعلات لاختيار المقالات الإخبارية التي تهم المستخدم.

وتُلخص هذه الميزة الموضوعات والأخبار في مقاطع صوتية مدتها نحو خمس دقائق، مع توفير نص مكتوب ومشغل صوتي يتيح تشغيل المقاطع أو إيقافها أو إعادتها.

ويمكن للمستخدمين الذين يختارون تجربة هذه الميزة العثور على ميزة Daily Listen في واجهة Search Labs أسفل شريط البحث ضمن تطبيق جوجل.

ويظهر في المشغل تبويب جديد يتيح للمستخدمين تقييم المحتوى، مع إمكانية استكشاف موضوعات جديدة.

ولم تعلن جوجل بعدُ موعد طرح الميزة لعامة المستخدمين، ومع ذلك، تشير تجارب سابقة إلى احتمالية تحويل Daily Listen إلى ميزة دائمة في المستقبل.

وتحاول جوجل توظيف قدراتها الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي في صورة مزايا عملية تفيد المستخدمين في الحياة اليومية، وتُحدث تغييرًا كبيرًا في طريقة تفاعلهم مع أجهزتهم الخاصة.