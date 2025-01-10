كوالكوم تكشف عن خطط طموحة لدخول سوق الحواسيب العالية الأداء

أشار الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم إلى خطط مستقبلية للدخول في سوق الحواسيب العالية الأداء في تشغيل الرسومات، مما قد يجعل الشركة في منافسة مع شركات كُبرى في هذا المجال، مثل إنفيديا و AMD.

وشاركت كوالكوم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 بهدف تأكيد مكانتها في سوق الحواسيب الشخصية، وأعلنت إطلاق معالجها الجديد Snapdragon X، المُصمم لتقديم أداء قوي في الحواسيب المحمولة المتوسطة التكلفة التي تُقدّر أسعارها بنحو 600 دولار، وهو قادر على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأجهزة بسهولة وبتكلفة معقولة.

وفي مقابلة صحفية أخيرة، ألمح الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، إلى خطط الشركة الطموحة لتوسيع محفظتها من المنتجات خلال الأشهر المقبلة. وقال آمون: “إننا نسعى إلى توفير مجموعة منتجات تغطي كافة الفئات السعرية مع أجهزة Copilot+ PC. نحن في بداية الطريق فقط، ومحفظتنا ستنمو بنحو أكبر”.

وحاولت كوالكوم سابقًا دخول سوق الحواسيب عبر رقاقات مخصصة لأجهزة ويندوز 10 دون نجاح يُذكر بسبب مشكلات التوافق مع التطبيقات، لكن الوضع قد تغير هذه المرة مع سلسلة معالجاتها الجديدة ونظام ويندوز 11.

وقد لاقت الحواسيب العاملة بمعالجات Snapdragon X Elite و X Plus استحسان المراجعين والعملاء، بفضل الأداء المميز والبطاريات التي تدوم طويلًا مقارنةً بالأجهزة التي تعتمد على معالجات AMD وإنتل.

وتتعاون كوالكوم حاليًا مع مايكروسوفت لضمان تشغيل التطبيقات بسلاسة في الأجهزة التي تعمل بمعالجاتها.

وفي ظل الإشادة بالمعالجات الجديدة، يظل سوق الألعاب تحديًا كبيرًا، إذ تتطلب الألعاب المتطورة معالج رسومات بمواصفات خاصة، وقد لا توفر معالجات كوالكوم في الحواسيب ذلك في الوقت الحالي.