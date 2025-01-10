ريزر تكشف عن Ava.. مساعد ذكي للألعاب الإلكترونية

كشفت شركة ريزر Razer، الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية ومعدات الألعاب، عن دخولها سوق الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع “Ava”، وهو مساعد ألعاب مدعوم بالذكاء الاصطناعي مصمم لتحسين أداء اللاعبين عبر تقديم نصائح فورية في أثناء اللعب، بالإضافة إلى توجيهات بعد انتهاء جولات اللعب.

ويعتمد Ava على تحليل البيانات في أثناء جولات اللعب، إذ يقدم نصائح فورية مثل توقع هجمات الخصوم أو اقتراح أفضل الخيارات داخل اللعبة.

وبعد انتهاء جولات اللعب، يوفر المساعد ملاحظات مفيدة تشمل إعادة تشغيل اللحظات المهمة وتقييم الأداء، مما يساعد اللاعبين في تحسين مهاراتهم.

ووصفت الشركة المساعد الجديد بأنه “مدرب محترفي الألعاب الإلكترونية ودليل الألعاب الشامل وخبير تحسين الأجهزة”، وادّعت بأنه أذكى رفيق للألعاب على الإطلاق.

وعرضت ريزر في مقطع فيديو قدرة “Ava” على تقديم النصائح في أثناء اللعب في لعبة “Black Myth: Wukong”، من أجل تفادي الهجمات، وتقديم اقتراحات حول الخطوات المثلى داخل اللعبة.

ومن الناحية التقنية، يعتمد “Ava” على نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر “Llama” من تطوير شركة ميتا، ودرّبت ريزر مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد على ألعاب محددة.

وأشارت الشركة إلى أن التشابه بين أنواع الألعاب قد يسمح بنقل المعرفة المُكتسبة لدى “Ava” من لعبة إلى أخرى.

ويُبشر هذا المشروع الجديد بجعل الألعاب أكثر متعة وسهولة، لكنه أثار جدلًا حول الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الألعاب، والخوف من التأثير في تجربة اللعب عبر النصائح الفورية، ومدى عدالة استخدام إستراتيجيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، كما طُرحت تساؤلات حول تعويض منشئي المحتوى الذين قد تكون أدلتهم الإرشادية استُخدمت لتدريب المساعد الذكي.

يُذكر أن مشروع “Ava” ما زال قيد التطوير، ولم توضح ريزر موعدًا لإطلاقه للجمهور العام.