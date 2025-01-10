نهاية فايرفوكس؟.. جوجل تطلق مبادرة كُبرى لتحسين متصفحات كروميوم

أعلنت جوجل، بالتعاون مع مؤسسة لينكس، إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمويل المتصفحات المبنية على مشروع “كروميوم Chromium” وذلك وفقًا لما ورد في بيان رسمي.

يُذكر أن جوجل أطلقت مشروع كروميوم مع متصفحها كروم في عام 2008. ويُعد هذا المشروع البنية التحتية المفتوحة المصدر التي تُشغّل متصفح كروم وعددًا من المتصفحات الأخرى القائمة عليه، مثل مايكروسوفت إيدج وأوبرا وبريف وغيرها من المتصفحات باستثناء فايرفوكس وسفاري.

وإلى جانب جوجل، انضمت عدة شركات بارزة إلى المبادرة، ومنها مايكروسوفت وميتا وأوبرا. وقد صرّحت مايكروسوفت أن انضمامها سيساعد في “توفير حوكمة واضحة ومفتوحة توجه الأموال نحو احتياجات المجتمع”.

وأبرزت جوجل مساهماتها الكبيرة في مشروع كروميوم، إذ سجلت أكثر من 100 ألف تعديل في المشروع خلال العام الماضي، وأشارت إلى جهودها المستمرة في استثمار موارد ضخمة للحفاظ على البنية التحتية للمشروع وتشغيله، ومنها تشغيل آلاف الخوادم لإجراء ملايين الاختبارات، ومعالجة مئات البلاغات يوميًا، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية، وتحسين جودة الشفرة البرمجية لضمان استدامة المشروع.

ويأتي إطلاق مبادرة دعم كروميوم بعد أشهر من طلب وزارة العدل الأمريكية من جوجل بيع متصفح كروم كجزء من الحلول المقترحة أمام الشركة إثر تصنيفها كشركة احتكارية. وردًا على ذلك، اقترحت جوجل وقف الصفقات الحصرية التي تجعل محرك البحث الخاص بها افتراضيًا في متصفحات مثل سفاري وموزيلا لمدة قدرها ثلاث سنوات.

وتُعد جوجل الشركة الكُبرى في مشروع كروميوم، وسوف تعمل المبادرة الجديدة على الحفاظ على دعم المشروع حتى في حال غيابها عن المشهد تحت أي ظروف مستقبلية، كما أنها تضع مزيدًا من الضغوط على متصفح فايرفوكس المفتوح المصدر الذي لا يعتمد على مشروع كروميوم.