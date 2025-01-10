بسعة قدرها 2 تيرابايت.. الكشف عن أصغر وحدة تخزين خارجية لهواتف آيفون

أعلنت شركة ShiftCam إطلاق وحدة تخزين خارجية صغيرة الحجم من نوع SSD لهواتف آيفون، وتحمل هذه الوحدة اسم Planck، وتُعد الصُغرى في السوق وسط منافسيها. ومع ذلك، فإنها تتوفر بسعة قدرها تيرابايت و 2 تيرابايت.

وتتصل وحدة التخزين الجديدة Planck بهواتف آيفون عبر منفذ USB-C، وهي توفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 1,050 ميجابايت في الثانية، مما يجعلها مثالية لتسجيل مقاطع فيديو ProRes بدقة قدرها 4K وبمعدل إطارات قدره 120 إطارًا في الثانية.

وصُممت وحدة SSD Planck بنحو خاص لهواتف آيفون 15 وآيفون 16، وتتميز بحجمها الصغير جدًا الذي لا يعيق استخدام الهاتف، أو يزيد وزنه إلا بنحو طفيف، وهو أمر بالغ الأهمية خاصةً عند استخدام الهاتف مع مثبتات الكاميرا في أثناء تسجيل الفيديو.

ونظرًا إلى حجم ملفات الفيديو بتنسيق Apple ProRes، إذ يصل إلى 440 ميجابايت/ثانية أو 264 جيجابايت لكل 10 دقائق، تُعد الحاجة إلى وحدات تخزين خارجية ذات سرعات كبيرة مثل Planck أمرًا أساسيًا.

وتتميز ShiftCam Planck بكونها مقاومة للصدمات، وداعمة لمعيار IP65، مما يعني قدرتها على تحمل المطر الغزير، كما يمكن استخدام وحدتي تخزين Planck في الوقت نفسه باستخدام موصّل خاص.

وتوفر وحدات Planck الجديدة خيارًا اقتصاديًا مقارنة بترقيات التخزين التي تقدمها آبل. فعلى سبيل المثال: تكلف ترقية هاتف آيفون 16 برو من 128 جيجابايت إلى تيرابايت نحو 500 دولارٍ، في حين تُباع ShiftCam Planck بسعر قدره 189 دولارًا فقط للسعة البالغة تيرابايت، و 299 دولارًا للسعة البالغة 2 تيرابايت.

ومن المتوقع أن تتوفر وحدات التخزين SSD Planck في الأسواق خلال ربيع العام الجاري، مع فتح باب الطلبات الأولية عبر منصة Kickstarter خلال شهر يناير بأسعار مُخفّضة.