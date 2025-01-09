بعد 6 مليارات تحميل.. VLC يقدّم ميزة الترجمة الفورية بالذكاء الاصطناعي

كشف تطبيق تشغيل الوسائط المتعددة الشهير VLC عن ميزة جديدة تتيح الترجمة الفورية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت منظمة VideoLAN، المطورة للتطبيق، مقطعًا توضيحيًا خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 يستعرض تلك الميزة التي تعمل محليًا في الأجهزة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، مما يسمح بترجمة النصوص المصاحبة لمقاطع الفيديو إلى عدة لغات بنحو لحظي.

وقالت VideoLAN: “إننا يمكننا ترجمة النصوص تلقائيًا إلى لغتك الخاصة، مع دعمٍ أكثر من 100 لغة”، وأوضح أن الميزة تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، وتعمل مباشرةً داخل التطبيق دون الحاجة إلى أي خدمات سحابية.

وتعتمد الميزة الجديدة على تقنية تعرّف الصوت Whisper من OpenAI، التي كانت متوفرة سابقًا عبر إضافة خارجية، ولكن الميزة الحالية تبدو مدمجة في تطبيق VLC مباشرةً لتوفير الترجمة الفورية.

ولم تكشف VideoLAN بعدُ عن موعد إطلاق هذه الميزة للمستخدمين.

وإضافةً إلى هذا الإعلان، احتفلت VideoLAN بتجاوز عدد تحميلات تطبيق VLC حاجز 6 مليارات تحميل، مشيرةً إلى أن “عدد مستخدمي البرنامج النشطين في تزايد، حتى في عصر خدمات البث المباشر”.

ويُعد تطبيق VLC مشغل وسائط متعددة مجاني ومفتوح المصدر، وهو من أشهر مشغلات الفيديو والصوت وأكثرها استخدامًا في مختلف أنظمة التشغيل، ويتميز بقدرته على تشغيل معظم ملفات الصوت والفيديو بمختلف أنواعها وصيغها، بالإضافة إلى دعمه تشغيل أقراص DVD و Blu-ray، ودعم بث الوسائط عبر الإنترنت.