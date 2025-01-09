Omi.. جهاز قابل للارتداء بمساعد شخصي ذكي

أطلقت شركة أمريكية تُدعى Based Hardware جهازًا ذكيًا صغير الحجم يدعى Omi، وهو جهاز مستند إلى الذكاء الاصطناعي يمكن ارتداؤه بطرق متعددة، مثل تثبيته على الرأس أو الملابس أو ارتدائه كقلادة.

ويتميز Omi بكونه جهازًا مفتوح المصدر، مما يتيح للمطورين والهواة تخصيص الجهاز وابتكار تجارب جديدة معه، وقد أتاحت الشركة المنتجة أدوات تطوير يمكن شراؤها لتوسيع إمكانيات الجهاز.

ويقدم Omi مجموعة من الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل التلخيص الفوري بتحويل المحادثات والاجتماعات إلى نقاط رئيسية، والتحليلات الذكية عبر تقديم رؤى وملاحظات دقيقة لما يجري حول المستخدم، مع إمكانية التسجيل الصوتي بدقة عالية وتفريغه، بالإضافة إلى إدارة المهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني، وتنفيذ الأوامر الصوتية، وغيرها.

ويتكامل Omi مع أكثر من 250 تطبيقًا وخدمة، ومنها خدمات جوجل وتطبيقات التقويم والملاحظات المختلفة، لتحسين تجربة المستخدم وجعل إدارة المهام اليومية أكثر سلاسة، وتدّعي الشركة أن البطارية المُدمجة تسمح للجهاز بالعمل لعدة أيام بشحنة واحدة.

وتؤكد الشركة المطوّرة أن بيانات المستخدم مشفرة، مع إمكانية حذف كافة البيانات بنقرة واحدة عبر تطبيق Omi. وإذا فقد المستخدم الجهاز، يمكنه الوصول إلى المحادثات المُسجلة وحذفها من خلال التطبيق أيضًا.

وبالإضافة إلى مزاياه الحالية، تعمل الشركة على تطوير واجهة دماغية حاسوبية (Brain-Computer Interface) تتيح للجهاز قراءة الإشارات الدماغية، ومن المتوقع إصدار هذه التقنية في الربع الثاني من عام 2025، وسيُمنح أول 5000 عميل أولوية الوصول إلى تلك التقنية عند طرحها، دون الكشف عن تفاصيل أخرى إضافية حولها.

ويتوفر جهاز Omi حاليًا للحجز الأولي بسعر قدره 90 دولارًا فقط، دون الحاجة إلى اشتراكات شهرية، ومن المتوقع بدء وصول الجهاز إلى العملاء في الربع الثاني من عام 2025.

ومع أن الجهاز يبدو مبتكرًا ومنخفض الثمن، فإن مستقبله يظل مجهولًا خاصةً بعد عدم نجاح بعض الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التي ظهرت العام الماضي، مثل Humane AI Pin و Rabbit R1، لكن الشركة تأمل أن يحقق جهازها نجاحًا خاصةً مع طبيعته المفتوحة المصدر التي تشجع المستخدمين على الابتكار والتطوير.