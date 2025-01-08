Nubia Music 2 .. هاتف ذكي جديد بمزايا صوتية استثنائية

كشفت شركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها الذكية Nubia Music 2، وهو هاتف يركز على تقديم مزايا صوتية استثنائية بسعر اقتصادي، ويتميز الهاتف بنظام صوتي يحتوي على ثلاثة مكبرات صوت متكاملة.

ويدعم الهاتف تقنية الصوت المحيطي DTS:X Ultra، إذ يمكنه إنتاج مستوى صوت عالٍ يصل إلى 95 ديسيبل، ويحتوي الهاتف أيضًا على منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم، وهي ميزة باتت نادرة في الهواتف الحديثة.

يُذكر أن هذا الهاتف الجديد هو الجيل الثاني من سلسلة Nubia Music، التي عُرفت بتقديم مزايا غير تقليدية مثل وجود منفذين للسماعات من نوع 3.5 ملم في الإصدار الأول. ومع ذلك، قررت ZTE التخلي عن هذه الفكرة في الإصدار الجديد، إذ كانت مجرد إضافة تسويقية أكثر من كونها ميزة عملية.

وتطرح الشركة الهاتف لأصحاب الميزانيات المحدودة بنحو أساسي، وهو مزود بمعالج منخفض الأداء من نوع Unisoc T7200، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

ومن جهة أخرى، يتمتع الهاتف ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم شحنًا سلكيًا بقوة قدرها 10 واط. ويأتي الهاتف بشاشة قياسها 6.7 إنشات من نوع LCD بدقة قدرها +HD، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي مواصفات مقبولة ضمن فئة الهاتف السعرية.

ويحمل الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة جانبي، ودعم البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وتقنية VoLTE.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل يُدعى “Android U”، الذي قد يكون الاسم الرمزي لنظام أندرويد 14، ولا يُتوقع حصول الجهاز على تحديثات لنظام أندرويد 15 نظرًا إلى انخفاض سعره.

ومن المقرر طرح الهاتف في الأسواق بسعر منخفض قدره 85 دولارًا أمريكيًا، وهو خيار جيد لهواة الاستماع إلى الصوتيات، والباحثين عن هواتف اقتصادية تجمع بين الأداء الصوتي الجيد والتكلفة المناسبة.