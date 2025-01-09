LG تكشف عن أول شاشة بدقة قدرها 6K تدعم Thunderbolt 5

كشفت شركة LG خلال فعاليات معرض CES 2025 عن شاشة جديدة من سلسلة UltraFine قياسها 32 إنشًا، وهي تتميز بتصميم نحيف للغاية، وتأتي بدقة قدرها 6K، وهي أول شاشة من نوعها تدعم تقنية Thunderbolt 5.

وتتميز الشاشة بلوحة Nano IPS Black، التي تقول LG إنها توفر دقة ألوان استثنائية، ونسبة تباين عالية. وتدعم الشاشة نحو 99.5% من نطاق الألوان Adobe RGB و 98% من نطاق DCI-P3، مما يجعلها مثالية للمحترفين في مجال التصميم وتحرير الفيديو.

ومع دعم تقنية Thunderbolt 5، يمكن للشاشة نقل البيانات بسرعات تصل إلى 80 جيجابت في الثانية، وترتفع إلى 120 جيجابت في الثانية في حال تفعيل وضع Bandwidth Boost من إنتل.

ومع هذه المزايا، ما زالت هناك بعض التفاصيل غير معروفة، مثل معدل تحديث الشاشة وموعد توفرها في الأسواق.

وبالنظر إلى شاشة UltraSharp 6K من ديل ذات المواصفات المماثلة، فهي تستخدم أيضًا لوحة عرض IPS Black من LG، وتُباع بسعر قدره 2480 دولارًا، وقد تكون شاشة LG الجديدة ضمن نطاق سعري مشابه.

وتأتي هذه الشاشة في ظل توسع دعم الأجهزة تقنية Thunderbolt 5، كما أن أحدث أجهزة MacBook Pro و Mac Mini من آبل باتت تدعم هذه التقنية، مما يعزز انتشارها في سوق الأجهزة المتطورة.

وتجسّد شاشة LG الجديدة قفزة تقنية كبيرة، إذ تقدّم تجربة عرض فائقة الجودة تدعم احتياجات المحترفين، وتواكب أحدث معايير الاتصال. ومع ذلك، فإن السعر المتوقع المرتفع لها قد يجعل انتشارها محدودًا.