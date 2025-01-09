بعد شكاوى متعددة.. مايكروسوفت تسحب تحديثًا أخيرًا لأداة توليد الصور

أعلنت مايكروسوفت تراجعها عن التحديث الأخير لنموذج الذكاء الاصطناعي المستخدم في أداة توليد الصور Bing Image Creator، وذلك عقب تلقيها شكاوى من المستخدمين من تدني جودة الصور.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت الشركة حديثًا عن تحديثٍ جديدٍ للنموذج، وهو الإصدار الأحدث من نموذج DALL-E 3 الذي طورته OpenAI، ويحمل الاسم الرمزي PR16. وقد وعدت مايكروسوفت بأن يتيح هذا التحديث للمستخدمين إنشاء الصور “بجودة أعلى وسرعة مضاعفة”.

ومع ذلك، فقد أظهرت ردود فعل المستخدمين عبر منصات مثل إكس وريديت أن التحديث الجديد لم يرقَ إلى التوقعات.

واستجابةً لهذه الانتقادات، أعلنت مايكروسوفت أنها ستعيد النموذج السابق PR13 إلى أداة Bing Image Creator مؤقتًا، حتى حل المشكلات.

وقال جوردي ريبا، رئيس قسم البحث في مايكروسوفت، في منشور عبر منصة إكس: “لقد تمكنا من إعادة إنتاج بعض المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون، وسنعود إلى إصدار PR13 لحين إصلاحها”.

وتشير التقارير إلى أن النموذج الجديد PR16 أظهر عيوبًا ملحوظة، إذ أشار العديد من المستخدمين إلى أن الصور أصبحت أقل واقعية، وتفتقر إلى التفاصيل، وقد بدت “كرتونية وخالية من الحيوية”، على حد وصف المستخدمين.

يُذكر أن هذه ليست أول مرة تواجه فيها نماذج الذكاء الاصطناعي انتقادات بعد إطلاقها للجمهور. فقبل نحو عام، اضطرت جوجل إلى إيقاف ميزة توليد الصور في روبوتها Gemini بعد شكاوى من أخطاء فادحة في الصور.

وتُظهر هذه الحوادث مدى صعوبة قياس تحسينات النماذج في العالم الحقيقي، فقد أظهرت اختبارات مايكروسوفت أن جودة النموذج الجديد PR16 “أفضل قليلًا في المتوسط” مقارنةً بالإصدار السابق. ومع ذلك، يبدو أن المعايير الداخلية للشركة لم تتوافق مع تفضيلات معظم المستخدمين.