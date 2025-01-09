لينوفو تكشف عن أول حاسوب محمول بكاميرا مخفية تحت الشاشة

كشفت شركة لينوفو عن أحدث إصداراتها من سلسلة حواسيب Yoga، إذ أطلقت الحاسوب المحمول Yoga Slim 9i الذي يتميز بكاميرا مخفية تحت الشاشة، وهي تقنية تشبه ما تقدمه هواتف سامسونج القابلة للطي Galaxy Z Fold.

وتبلغ دقة الكاميرا 32 ميجابكسل، وهي مخفية أسفل الشاشة، ولا تظهر للمستخدم، ولكنها قادرة على التقاط الصور والفيديو بجودة عالية.

واستفادت لينوفو من تقنية “الكاميرا تحت الشاشة” لتقليل حافات الجهاز بنحو كبير، إذ تشغل الشاشة مساحة قدرها 98% من هيكل الجهاز، في سابقة هي الأولى من نوعها وفقًا لما ذكرته لينوفو.

ويحتوي الجهاز على شاشة OLED بدقة قدرها 4K ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا بقياس قدره 14 إنشًا، وتدعم الشاشة معايير PureSight مع تغطية كاملة لنطاقي الألوان sRGB و Adobe RGB، كما تتميز الشاشة بسطوع أقصى يبلغ 750 شمعة، مع دعم معيار VESA DisplayHDR True Black 600.

وأما من ناحية الأداء، فيعتمد الجهاز على معالج Intel Core Ultra 7 مدعومًا بوحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ 48 تريليون عملية في الثانية، مما يجعله قادرًا على التعامل مع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الجهاز مزود أيضًا بمعالج رسومات Intel Arc GPU، وبطارية سعتها 75 واطًا / الساعة توفر حتى 17 ساعة من العمل.

ويتوفر جهاز لينوفو Yoga Slim 9i بخيارات تخزين تصل إلى تيرابايت، وذاكرة عشوائية حجمها 32 جيجابايت. ومن ناحية المنافذ، يحتوي الجهاز على منفذي Thunderbolt 4، بالإضافة إلى منفذ USB-C مخصص للشحن.

وأطلقت لينوفو أيضًا إصدار Yoga 9i Aura Edition، وهو جهاز مزوّد بشاشة دقتها 2.8K بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وهي تدعم اللمس، ويصل سطوعها إلى 1100 شمعة. ويدعم الجهاز أوضاعًا ذكية (Smart Modes) لتخصيص الإعدادات بسهولة وفقًا لاحتياجات المستخدم، ويزن 1.3 كيلوجرام فقط، ويُطرح الجهاز بسعر يبدأ من 1750 دولارًا أمريكيًا.

وتعكس هذه الإصدارات الجديدة التزام لينوفو بالابتكار، وتقديم أجهزة تجمع بين التصميم العصري والأداء القوي، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمختلف المستخدمين.