دون شرائها.. سامسونج تعتزم إتاحة تأجير هواتف جالكسي الذكية

أعلنت سامسونج توسيع خدمة “نادي الاشتراك الذكي AI Subscription Club”، التي أطلقتها في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، لتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتتيح هذه الخدمة للعملاء تأجير أجهزة سامسونج في مقابل اشتراك محدد دون الحاجة إلى شرائها بنحو كامل، وكانت الشركة قد بدأت تلك الخدمة في كوريا الجنوبية في ديسمبر الماضي.

وتتيح الخدمة حاليًا للعملاء في كوريا الجنوبية استخدام الأجهزة المنزلية، مثل أجهزة التلفاز والثلاجات والغسالات مقابل رسوم شهرية. ومع توسع الخدمة لتشمل الهواتف الذكية، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة نفسها لتجربة الأجهزة قبل شرائها.

ووفقًا لما صرّح به نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات هان جونغ هي، فإن الشركة ستبدأ بتسويع الخدمة لتشمل هواتف جالاكسي الذكية بدايةً من الشهر المقبل، مع تضمين الروبوت الذكي Ballie الخاص بالشركة أيضًا في وقت لاحق.

ولم تؤكد سامسونج حتى الآن إذا كانت خدمة الاشتراكات ستتوسع إلى أسواق أخرى. ومع ذلك، من المتوقع أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل خلال حدثها المنتظر Galaxy Unpacked يوم 22 يناير، إذ ستكشف عن سلسلة Galaxy S25 الجديدة ومنتجات أخرى.

وتُعد خدمة “AI Subscription Club” خطوة جديدة نحو تعزيز مفهوم “الأجهزة كخدمة” (DaaS)، إذ توفر سامسونج خيارات مرنة للمستخدمين لتجربة أجهزتها قبل شرائها.

وبعد خمس سنوات من الكشف الأولي عنه، تستعد سامسونج لإطلاق الروبوت الذكي المساعد Ballie، الذي سيُطرح أولًا في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ويُعد Ballie خطوة جريئة من سامسونج نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية لعملائها.