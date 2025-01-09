جوجل تطلق تحديثًا جديدًا لهاتف Pixel 4A يُقلّل عمر البطارية

أعلنت شركة جوجل إطلاق تحديث جديد لهواتف Pixel 4A خلال هذا الأسبوع، ويهدف هذا التحديث إلى تحسين استقرار أداء البطارية، لكنه قد يؤدي إلى تقليل مدة تشغيلها في بعض الأجهزة.

وجاء هذا الإعلان في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى مالكي هواتف Pixel 4A، وأكّدت الأمر مجددًا عبر صفحة دعم جديدة عنوانها “برنامج أداء بطارية Pixel 4A”.

ووفقًا لجوجل، فإن التحديث سيبدأ إطلاقه يوم 8 يناير 2025، إذ سيُثبت تحديث تلقائي لنظام أندرويد 13 في أجهزة Pixel 4A. وبعد تثبيت التحديث، سيُعاد تشغيل الأجهزة لتطبيق التغييرات الجديدة.

وفيما يتعلق بالأجهزة المتأثرة، سوف يتضمن التحديث تغييرات جديدة لإدارة البطارية بهدف تحسين أدائها، مما قد يؤدي إلى تقليل مدة تشغيلها وتقليل كفاءة الشحن. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتغير طريقة عرض مستوى البطارية في الجهاز.

وأوضحت جوجل أن هذا التحديث لن يؤثر في كافة هواتف Pixel 4A، إذ ستستمر الأجهزة غير المتأثرة بالعمل كالمعتاد دون أي تغييرات في الأداء.

ولمعالجة المشكلة، أعلنت جوجل توفير خيارات تعويض لأصحاب الأجهزة المتأثرة، ومنها استبدال مجاني للبطارية، أو تعويض بقيمة قدرها 50 دولارًا، أو رصيد بقيمة قدرها 100 دولار لشراء هاتف جديد من متجر جوجل الإلكتروني.

ويمكن للمستخدمين التحقق من حالة أجهزتهم عبر إدخال رقم IMEI الخاص بالجهاز في صفحة الدعم المخصصة للبرنامج.

وتشبه تلك الواقعة ما حدث مع شركة آبل في عام 2017، عندما تعرضت الشركة لانتقادات واسعة بسبب تقليل أداء هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة دون إبلاغ المستخدمين، مما أدى إلى تسويات قضائية مُكلفة، فيما عُرف إعلاميًا بـ “فضيحة البطارية”.

ولم تُوضح جوجل حتى الآن السبب وراء الحاجة إلى هذا التحديث لهاتف Pixel 4A، الذي لم يتلقَّ أي تحديثات منذ أواخر عام 2023.