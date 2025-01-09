بوكو تطلق رسميًا هواتف X7 و X7 Pro

أعلنت شركة بوكو POCO التابعة لشركة شاومي سلسلة هواتفها الجديدة POCO X7، التي تضم إصدارًا أساسيًا وإصدار برو، بالإضافة إلى إصدار خاص يحمل تصميمًا مستوحى من شخصية “الرجل الحديدي Iron Man” الشهيرة.

ويتميز هاتف POCO X7 Pro بمواصفات تقنية قوية تشمل معالج MediaTek Dimensity 8400، وشاشة قياسها 6.67 إنشات من نوع CrystalRes AMOLED بدقة قدرها 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 3200 شمعة.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 6000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع HyperCharge بقوة قدرها 90 واطًا، مما يتيح شحنها كاملةً خلال 42 دقيقة.

وفيما يخص الكاميرات، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX882 مع تقنية التثبيت البصري OIS، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل.

ويوفر الهاتف أيضًا نظام تبريد LiquidCool 4.0 للتخلص من الحرارة الزائدة، مع زجاج حماية Gorilla Glass Victus 2، وتصميم نحيف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

وأما الإصدار الأساسي POCO X7، فيأتي بمعالج MediaTek Dimensity 7300-Ultra مع الشاشة نفسها في إصدار برو.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5110 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة قدرها 45 واطًا. ويضم الهاتف الكاميرا الرئيسية نفسها بمستشعر Sony IMX882، مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل. ويتميز الجهاز بزجاجة حماية من نوع Gorilla Glass 7i، لكنه يقدم معيارًا أقل لمقاومة الماء والغبار.

وأما إصدار “الرجل الحديدي Iron Man”، فهو يأتي بتصميم فريد مستوحى من خوذة الشخصية، ويتميز الإصدار بالألوان الحمراء والذهبية الشهيرة للشخصية، وهو معتمد على مواصفات هاتف POCO X7 Pro.

وتطرح بوكو الإصدار الأساسي من سلسلة POCO X7 بسعر يبدأ من 230 دولارًا أمريكيًا، في حين يبدأ سعر إصدار برو من 280 دولارًا أمريكيًا، وذلك للنسخة التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت.