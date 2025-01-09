إكس توسّع إطلاق تطبيق Grok عبر متجر آب ستور

أصبح تطبيق الذكاء الاصطناعي Grok متاحًا الآن كتطبيق مستقل في متجر آب ستور المخصص لأجهزة آبل للمستخدمين في الولايات المتحدة ودولٍ أخرى.

ويأتي هذا التطور بعد أن أتاحت منصة إكس الشهر الماضي استخدام مساعدها الذكي Grok AI لمستخدميها أصحاب الحسابات المجانية، بعد أن كان مقتصرًا على المشتركين في الخدمة المميزة Premium.

وفي وجود بعض القيود، يمكن الآن للمستخدمين أصحاب الحسابات المجانية الاستفادة من قدرات Grok. ومع إطلاق التطبيق الجديد، يمكن للمستخدمين تحميله على هواتف آيفون وأجهزة آيباد الخاصة بهم، واستخدامه بنحو منفصل عن تطبيق إكس الأساسي.

وشهد Grok نموًا سريعًا ليصبح من أبرز روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو يتميز بقدرته على توليد الصور، وتقديم ردود عفوية ومسلية، بالإضافة إلى كونه مُحدّثًا بآخر المعلومات.

ومنذ إطلاقه في عام 2023، حصل Grok على عدة ترقيات، لكن اقتصار توفره على تطبيق إكس أو موقعه الإلكتروني كان عائقًا رئيسيًا أمام انتشاره على نطاق أوسع. ومع إطلاق التطبيق المستقل، أُزيل هذا العائق، مما يسمح للمزيد من المستخدمين بالوصول إلى Grok بسهولة.

ويتوفر حاليًا تطبيق Grok في الولايات المتحدة وأستراليا والهند، لكنه يقتصر على مستخدمي نظام iOS، إذ يمكن تحميله من متجر آب ستور.

ولم تعلن الشركة بعدُ إصدارًا خاصًا لنظام أندرويد أو إتاحته عالميًا، وما زال التطبيق في المرحلة التجريبية Beta، ومن المقرر إتاحته في المزيد من الدول تدريجيًا.

ووفقًا لوصف التطبيق في متجر آب ستور، فهو “مصمم ليكون دقيقًا ومفيدًا وفضوليًا إلى أقصى حد”.

ويتمتع التطبيق بمزايا رئيسية مثل الوصول إلى نموذج Grok 2 الأحدث، وتوليد الصور، وعرض معلومات مُحدّثة في الوقت الفعلي، مع نبرة حوارية عفوية، ومساعدة في الكتابة، وبطاقات معلومات للطقس والمطاعم، ومخرجات تركز على الخصوصية.

ويمكن للمستخدمين المهتمين تحميل تطبيق Grok AI من متجر آب ستور من خلال هذا الرابط، وقد لا يُحمّل التطبيق عند عدم توفره في دولة الإقامة، ويجب هنا الحذر من تحميل أي تطبيقات أخرى تحمل أسماءً مشابهة.