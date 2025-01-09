أسوس تكشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Zenbook 14 لعام 2025

أعلنت شركة أسوس إطلاق سلسلة Zenbook 14 لعام 2025، التي تضم 5 إصدارات جديدة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق، وتتضمن السلسلة 3 أجهزة مزودة بمعالجات Core Ultra Series 2 من إنتل، وجهازين بمعالجات Ryzen AI 300 Series من AMD، كما أنها ذات وزن خفيف قدره 1.2 كيلوجرام فقط.

وابتداءً من هذا العام، أصبحت كافة أجهزة Zenbook 14 مزوّدة بشاشات OLED قياسها 14 إنشًا مع تغطية كاملة لنطاق الألوان DCI-P3، بدقة تصل إلى 2880×1800 بكسل، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مما يوفر تجربة بصرية غنية ودقيقة.

وتتصدر الإصدارات المدعومة بمعالجات Intel Core Ultra 9 285H القائمة، وتأتي مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تصل إلى 32 جيجابايت وسعة تخزين قدرها تيرابايت من نوع SSD، وسوف تُطرح في الأسواق بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ أمريكي.

وأما الطراز الأرخص المزود بمعالج Intel Core Ultra 7 265H، فيأتي بشاشة بدقة أقل تبلغ 1920×1200 بكسل، ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت، وسيُطرح بسعر يبلغ 1000 دولارٍ في الربع الأول من عام 2025.

وتدعم كافة الإصدارات المدعومة بمعالجات إنتل الواي فاي 7، والبلوتوث 5.4، بالإضافة إلى منفذي Thunderbolt 4، وبطارية كبيرة سعتها 75 واطًا/ الساعة.

وتشمل السلسلة أيضًا جهازين يعملان بمعالجات AMD Ryzen AI 7 350، مع شاشة تعمل باللمس بدقة 1920×1200 بكسل، ويختلف الجهازان فقط في خيارات الذاكرة العشوائية، إذ يتوفر الإصدار الأول بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت بسعر يبدأ من 1000 دولارٍ أمريكي، في حين يأتي الإصدار الثاني بذاكرة عشوائية قدرها 32 جيجابايت، وسيُطرح في مارس بسعر مُقارب.

وتتميز الإصدارات المزودة بمعالجات AMD بدعم الواي فاي 6E والبلوتوث 5.3، مع بطارية سعتها 75 واطًا/ الساعة، وهي تدوم حتى يوم كامل، وفقًا للشركة.

وتقدّم سلسلة Zenbook 14 الجديدة خيارات متنوعة تجمع بين الأداء العالي والشاشات المميزة، مع تصميم أنيق وأسعار تنافسية تناسب احتياجات المستخدمين المختلفين.