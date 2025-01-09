أسوس تطلق حاسوب Zenbook Duo الجديد بشاشتي أولد

كشفت شركة أسوس عن الجيل الجديد من حاسوبها المبتكر Zenbook Duo، الذي يتيح للمستخدمين تجربة تعدد المهام بنحو فريد من خلال شاشتين تعملان باللمس بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا لكل منهما.

ويتميز الجهاز بشاشتي OLED قياس كل منهما 14 إنشًا، بدقة قدرها 2.8K، مما يوفر تجربة مشاهدة غنية ومريحة. وتدعم الشاشات اللمس المتعدد، ويمكن استخدام برنامج أسوس ScreenXpert للتحكم في التطبيقات عبر الإيماءات، كما يتميز الجهاز بتصميم قابل للطي، مما يسمح بوضع الشاشتين معًا أو فوق بعضهما، مما يعزز الإنتاجية عند العمل على أكثر من تطبيق.

ويأتي هذا الحاسوب مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 9 285H الجديد العالي الأداء، بالإضافة إلى بطاقة رسومات مدمجة من نوع Intel Arc 140T GPU، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X تصل إلى 32 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية من نوع PCIe 4.0 SSD تصل إلى 2 تيرابايت، كما يحتوي الجهاز على بطارية سعتها 75 واطًا / الساعة تدعم الشحن عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 65 واطًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن الأداء القوي.

ويوفر جهاز Zenbook Duo خيارات اتصال متقدمة تشمل دعم الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4، بالإضافة إلى منفذي USB-C بمعيار Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A بسرعة قدرها 5 جيجابت في الثانية، ومنفذ HDMI 2.1، ويبلغ وزنه 1.6 كيلوجرام.

ومن المقرر إطلاق إصدار 2025 من جهاز Zenbook Duo في الأسواق في شهر فبراير المقبل بسعر يبدأ من 1700 دولارٍ أمريكي.

ويُعد هذا الجهاز تحديثًا مميزًا لجهاز Zenbook Duo، مع الحفاظ على التصميم المبتكر، وإضافة تحسينات طفيفة على الأداء والاتصال، مما يجعله خيارًا جذّابًا للمحترفين الذين يحتاجون إلى جهاز خفيف الوزن وعملي للمهام المتعددة، وهو أحد الحواسيب المميزة الجديدة التي عرضتها الشركة خلال مشاركتها في معرض CES 2025.