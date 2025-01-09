أبرز الفروق بين OnePlus 13 و OnePlus 12.. هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

بعد إطلاقه في الصين في أواخر عام 2024، أطلقت شركة ون بلس هاتفها الرائد الجديد OnePlus 13 عالميًا. ومع أن هذا الهاتف يأتي بتصميم قريب جدًا من تصميم الطراز السابق OnePlus 12، فإن هناك العديد من الفروق بينهما فيما يتعلق بالأداء وسعة البطارية.

ولتتعرف أبرز الفروق بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي OnePlus 13 و OnePlus 12:

يتمتع OnePlus 13 بأداء أقوى بنحو ملحوظ من OnePlus 12:

مع أن معالج Snapdragon 8 Gen 3 في هاتف OnePlus 12 يقدم أداءً سلسًا في أثناء القيام بمهام متعددة واللعب بالألعاب الكثيفة، فإنه أقل كفاءة من المعالج الذي يعمل به هاتف OnePlus 13 الجديد.

إذ يعمل الهاتف الرائد الجديد بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يتميز بأداء استثنائي، فهو يأتي مع زيادة بنسبة قدرها 45% في سرعة وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وبنسبة قدرها 40% في أداء وحدة معالجة الرسومات (GPU)، وبنسبة قدرها 45% في أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU)، مع كفاءة مُحسنة في استهلاك الطاقة مقارنةً بالجيل السابق.

وفي اختبارات الأداء يظهر هذا التطور بنحو ملحوظ، فقد حقق هاتف OnePlus 13 في اختبار Geekbench 6 المتعدد النواة 9494 نقطة ، وأما هاتف OnePlus 12 فقد حصل على 5054 نقطة. وهذا يُشير إلى أن OnePlus 13 أكثر قوة وأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنةً بسابقه.

يأتي OnePlus 13 بتصميم مُحسن وأكثر متانة مقارنةً بتصميم OnePlus 12:

مع أن التصميم العام متشابه في كلا الهاتفين، فإن تصميم OnePlus 13 يأتي مع بعض التغييرات، فهو يتضمن إطارًا مسطحًا يشبه تصميم الإطار في هواتف iPhone 16 و Samsung Galaxy S24، ولا يتضمن حافات منحنية على عكس OnePlus 12 مما يمنحه مظهرًا أكثر أناقة.

كما أن الهاتف الجديد أخف وزنًا وأقل سمكًا، إذ يبلغ سُمكه 8.5 ملم ويزن 210 جرامات مقارنة بسُمك يبلغ 9.2 ملم ووزن يبلغ 220 جرامًا في OnePlus 12.

بالإضافة إلى ذلك، حسنت ون بلس متانة هاتفها الجديد، فهو يدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68/69، وبفضل تقنية Aqua Touch، يمكن استخدام شاشة الهاتف بسهولة حتى وهي مبللة.

يحتوي OnePlus 13 على بطارية أكبر من بطارية OnePlus 12:

يحتوي هاتف OnePlus 13 على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، مقارنة بسعة قدرها 5400 ميلي أمبير في الساعة في OnePlus 12.

وبفضل الكفاءة العالية التي يتمتع بها معالج Snapdragon 8 Elite وسعة البطارية الكبيرة، يتمتع هاتف ون بلس الرائد الجديد بعمر بطارية أطول مقارنةً بالطراز السابق.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، كلا الهاتفين يدعمان الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا.

يأتي OnePlus 13 مع تحسينات بسيطة في مواصفات الكاميرا:

يحتوي كلا الهاتفين على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية واسعة، والثانية مقرّبة والثالثة فائقة الاتساع، لكن الفرق الأساسي يظهر في دقة العدسة المقربة، إذ يأتي OnePlus 12 مع عدسة مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل مقارنة بدقة قدرها 50 ميجابكسل في OnePlus 13. ومع ذلك، يتميز مستشعر OnePlus 13 بحجم أكبر؛ مما يُظهر تحسنًا في أداء العدسة.

وأما العدسة الرئيسية فتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل في كلا الهاتفين، وحصلت العدسة الفائقة الاتساع على ترقية بسيطة في الدقة فقد أصبحت دقتها تبلغ 50 ميجابكسل في OnePlus 13 بدلًا من 48 ميجابكسل في OnePlus 12.

يتضمن OnePlus 13 مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي:

يعمل OnePlus 13 بنظام OxygenOS 15 المستند إلى نظام أندرويد 15، ويتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية التي تعزز تجربة استخدامه بنحو كبير، ومنها:

البحث الذكي الذي يساعد في الوصول إلى المعلومات في الملفات والملاحظات بسهولة.

الترجمة المباشرة التي توفر ترجمة لحظية وتدعم أكثر من 20 لغة.

مجموعة من مزايا تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

السعر:

يُباع هاتف OnePlus 12 بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. وأما هاتف OnePlus 13 الذي يأتي مع ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين بالسعة نفسها فيُباع بسعر قدره 1000 دولار.

هل يستحق الإصدار الجديد الترقية؟

يُعد OnePlus 13 أفضل من سابقه بفضل تصميمه المتين، وأدائه الفائق القوة وعمر البطارية الطويل، ومزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومع ذلك، فإن هذه التحسينات قد لا تكون كافية لدفع مستخدمي OnePlus 12 إلى الترقية، لكنها تجعل OnePlus 13 خيارًا مناسبًا لمن يستخدمون هواتف قديمة ويرغبون في شراء هاتف رائد جديد.

المواصفات الكاملة لهاتفي OnePlus 13 و OnePlus 12:

المواصفات OnePlus 13 OnePlus 12 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. 5400 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. الأسود، والأخضر، والفضي. الوزن 210 جرامات. 220 جرامًا. السعر 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت. متاح للحجز الأولي بسعر قدره 800 دولار للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.