بعد جدل واسع.. آبل تؤكد التزامها بخصوصية بيانات سيري

أصدرت شركة آبل بيانًا جديدًا لتؤكد مجددًا التزامها بحماية خصوصية محادثات المستخدمين مع مساعدها الصوتي سيري Siri.

وأوضحت الشركة أنها لم تستخدم يومًا بيانات سيري لإنشاء ملفات تسويقية، أو لبيعها لأي جهة إعلانية، أو حتى لمشاركتها مع أطراف خارجية.

ويأتي هذا البيان ردًا على المخاوف المستمرة بشأن كيفية استخدام البيانات المرتبطة بسيري إثر تسوية آبل قضية بقيمة قدرها 95 مليون دولار تتعلق بتعيين متعاقدين خارجيين لمراجعة تسجيلات سيري المجهولة المصدر، وهو الأمر الذي أثار جدلًا حول طريقة استخدام بيانات المساعد الصوتي.

ومن الجدير بالذكر أن القضية تعود إلى تقرير نُشر في عام 2019 في صحيفة الغارديان، ولم يُظهر أي دليل على بيع بيانات سيري لأغراض تسويقية.

وشدّدت الشركة على أنها مستمرة بتطوير تقنيات جديدة لتعزيز خصوصية مساعدها الصوتي، مما يعزز مكانتها كمدافع رئيسي عن أمن بيانات المستخدمين.

وتواجه شركات تقنية كبرى أخرى مثل ميتا اتهامات مماثلة، وقد نفت بشدة استخدام بيانات الميكروفون للإعلانات، وأكد مؤسسها مارك زوكربيرج هذا الأمر خلال جلسات استماع أمام الكونغرس الأمريكي.

ومع أن آبل وشركات أخرى نفت استخدام بيانات الصوت في الإعلانات، فإن الواقع يشير إلى أن المعلنين يعتمدون على مجموعة واسعة من البيانات الأخرى، مثل المواقع الجغرافية، وسجل التصفح، وعادات الشراء لتوجيه المحتوى الإعلاني.

وفي هذا السياق، أطلقت آبل مزايا خصوصية صارمة، إذ تستخدم معرّفات عشوائية بدلًا من البيانات الشخصية لمعالجة بيانات سيري، كما عززت هذه الإجراءات من خلال تقديم تقنية Private Cloud Compute، التي تضمن أن البيانات المرتبطة بسيري لا تُخزن أو تُرسل إلى خوادم الشركة في أثناء استخدام المساعد الصوتي.