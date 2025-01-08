هاتف OnePlus 13 الجديد.. إليك المواصفات والمزايا والسعر

أطلقت شركة OnePlus أمس هاتفها الذكي الرائد OnePlus 13 الذي يتمتع بأداء استثنائي بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite الجديد، ويدعم الشحن السريع ويضم شاشة عالية الدقة والسطوع، ويتمتع بمقاومة عالية للماء، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، وسيحصل على تحديثات أمنية لمدة تبلغ ست سنوات.

يُعد OnePlus 13 أول هاتف رائد يُطلق في عام 2025، وفيما يلي سنوضح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف:

التصميم والشاشة:

يتميز OnePlus 13 بتصميم أنيق يشبه تصميم الطراز السابق، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والأزرق. ويأتي هذا الهاتف مع جهة خلفية من الزجاج أو الجلد النباتي، ويضم شاشة LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.82 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3168 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع؛ مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة حتى في ضوء الشمس المباشر.

حصل OnePlus 13 على تصنيف IP68/IP69 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف ون بلس الجديد بمعالج Snapdragon 8 Elite المُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، ويأتي هذا المعالج مع تحسن بنسبة قدرها 40% في أداء وحدة معالجة الرسومات، وبنسبة قدرها 45% في أداء وحدة المعالجة المركزية، وبنسبة تبلغ 27% في الكفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق.

يأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 24 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى تيرابايت واحد، مما يجعله مناسبًا لتعدد المهام، وتخزين كميات كبيرة من البيانات، وتشغيل الألعاب الكثيفة.

يعمل هاتف OnePlus 13 بنظام التشغيل أندرويد 15 المعتمد على واجهة المُستخدم OxygenOS 15، وسيحصل على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة قدرها أربع سنوات، وتحديثات أمنية لمدة تبلغ ست سنوات.

يدعم هذا الهاتف نظام الذكاء الاصطناعي OnePlus AI الجديد كليًا الذي يساعد في البحث في الملفات والملاحظات بنحو أكثر ذكاءً، ويعزّز الإنتاجية ويسهل أداء العديد من المهام. ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذا الهاتف:

البحث الذكي: يفهم OnePlus AI المعلومات في الملفات والملاحظات الموجودة على الجهاز، ويسهل لك العثور على ما تريده باستخدام المطالبات المكتوبة بلغة طبيعية.

مزية البحث الدائري: تسمح لك برسم دائرة حول أي صورة أو مقطع فيديو أو نص للبحث عنه باستخدام محرك بحث جوجل دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل: يمكنه المساعدة في أداء العديد من المهام، وإجراء محادثات تحاكي المحادثات البشرية.

الكاميرا:

يحتوي OnePlus 13 على نظام كاميرا ثلاثي العدسات مطور بالتعاون مع شركة Hasselblad، ويتضمن:

عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/1.6 ومستشعر بحجم قدره 1/1.43 بوصة، وتدعم تقنية التثبيت البصري.

عدسة مقربة (periscope telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.6 وتدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 3x، مع دعم تقنية التثبيت البصري.

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0 وزاوية تصوير تبلغ 120 درجة.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، مع دعم تقنيات تحسين الألوان والتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وأما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف ون بلس 13 الجديد على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، وهي الأكبر في سلسلة هواتف OnePlus حتى الآن، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تبلغ 100 واط، مما يتيح شحن البطارية بالكامل خلال 36 دقيقة. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 10 واط.

السعر:

يُباع هاتف بسعر قدره 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف OnePlus 13 الجديد:

المواصفات OnePlus 13 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Elite) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس قدره 6.82 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12، أو 16 أو 24 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. الوزن 210 جرامات. السعر 1000 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.