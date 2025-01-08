لهواة الألعاب.. لينوفو تكشف عن الجهاز اللوحي Legion Tab بمواصفات مُحسّنة

أعلنت شركة لينوفو جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب Legion Tab، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد مصمم لتقديم تجربة ألعاب محمولة فائقة، وذلك خلال معرض CES 2025.

وحاولت الشركة سابقًا دخول سوق الهواتف المحمولة المخصصة للألعاب دون نجاح كبير، لذا يُعد إطلاقها جهازًا لوحيًا مخصصًا للألعاب خطوة منطقية، إذ تسعى الشركة إلى التركيز على قطاع الألعاب المحمولة الذي يُعد الأسرع نموًا بين منصات الألعاب.

ويأتي الإعلان عن Legion Tab بالتزامن مع إطلاق أجهزة أخرى مثل Legion Go S، وهو جهاز ألعاب محمول يعمل بنظامي Windows 11 و Steam OS، لكن الجهاز اللوحي يهدف إلى تلبية احتياجات اللاعبين الذين يفضلون الأجهزة المحمولة بدلًا من الحواسيب.

ويتميز هاتف Legion Tab بمواصفات تقنية متقدمة تجعله منافسًا قويًا في سوق الأجهزة اللوحية المخصصة للألعاب مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ويدعم الجهاز تقنية “تتبع الأشعة Ray Tracing”، ويحمل شاشة قياسها 8 إنشات بدقة قدرها +QHD ومعدلات تحديث تصل إلى 165 هرتزًا، وهي أمور مهمة لتشغيل الألعاب بسلاسة وجودة عالية.

ويأتي الجهاز بسعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، وهي كافية لمعظم المستخدمين، لكنها قد تكون محدودة للألعاب الكبيرة، ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت استريو مزدوجة مع دعم تقنية Dolby Atmos لتحسين جودة الصوت في أثناء اللعب.

ويحمل الجهاز بطارية سعتها 6650 ميلي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة قدرها 45 واطًا، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وأخرى خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يتوفر جهاز لينوفو Legion Tab في الأسواق خلال شهر يناير 2025، بسعر يبدأ من 500 دولارٍ أمريكي، وتشير التوقعات إلى إمكانية توفر نسخ بمواصفات أعلى من ناحية السعة التخزينية والذاكرة العشوائية.

ومع هذا الإصدار، تسعى لينوفو إلى توسيع حصتها في سوق الأجهزة المخصصة للألعاب المحمولة، مستهدفةً اللاعبين الذين يبحثون عن جهاز لوحي قوي ومناسب للألعاب المتطورة.