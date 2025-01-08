لينوفو تكشف عن أول حاسوب محمول بشاشة قابلة للتمدد

أعلنت شركة لينوفو خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 أحدث ابتكاراتها في مجال صناعة الحواسيب، إذ قدّمت الحاسوب المحمول ThinkBook Plus Gen 6 Rollable الذي يتميز بشاشة مبتكرة قابلة للتمدد توفر تجربة استخدام فريدة.

ويأتي الحاسوب بشاشة قياسها 16.7 إنشًا تتمدد للأعلى بضغطة زر واحدة، مما يمنح المستخدمين مساحة شاشة إضافية بنسبة قدرها 50% بفضل تصميمها الذي يعتمد على نسبة أبعاد أقرب إلى الشكل المربع. ومع إضافة هذه الميزة الفريدة، حافظت الشركة على وزن الجهاز الذي يبلغ 1.68 كيلوجرام فقط، مثل حواسيب MacBook Pro 14 و Dell XPS 14.

وتروّج لينوفو لهذه الشاشة القابلة للتمدد بأنها تساعد في تحسين وضعية الجلوس، مما يقلل الإجهاد المهني خلال ساعات العمل الطويلة. وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن الحاسوب مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل Copilot+ PC و Lenovo AI Now، التي تتيح للمستخدمين تعزيز إنتاجيتهم.

ويتميز حاسوب ThinkBook Plus Gen 6 Rollable بمواصفات تقنية متقدمة تجعله من أقوى الأجهزة في فئته، ومنها شاشة IPS QHD بدقة مذهلة، ومعالج Intel Core Ultra 9 وأداء رسومي قوي بفضل معالج Intel Arc Xe، وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت من نوع DDR5، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 3 تيرابايت من نوع M.2 SSD.

ويحتوي الجهاز على منافذ متعددة، ومنها منفذ Thunderbolt 4/USB 4، ومنافذ USB-A 3.2 Gen 2 و USB-C 3.2 Gen 2، ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ شبكة إيثرنت، كما يدعم الحاسوب تقنيات اتصال متطورة، مثل دعم الواي فاي 6 و 6E، ويأتي مزودًا بمكبرين صوتيين بقوة 5 واط لكل منهما مع دعم تقنية Dolby Atmos.

ومن المتوقع أن يتوفر جهاز ThinkBook Plus Gen 6 Rollable في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2025، بسعر يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي.