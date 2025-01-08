بإصدارين مختلفين.. لينوفو تعلن جهاز الألعاب الجديد Legion Go S

كشفت شركة لينوفو عن جهاز الألعاب المحمول الجديد Legion Go S، وذلك خلال مشاركتها معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025.

ويأتي الجهاز بإصدارين مختلفين؛ الأول يعمل بنظام ويندوز 11 مثل الإصدار السابق، مما يجعله حاسوبًا شخصيًا كامل الوظائف قادرًا على تشغيل الألعاب وأداء المهام اليومية مثل تصفح الإنترنت. أما النموذج الثاني، فهو يعمل بنظام Steam OS، مما يجعله أقرب إلى جهاز Steam Deck.

ويوفر الجهازان مواصفات متماثلة باستثناء الألوان، ما يعني أداءً متقاربًا للألعاب. ويتميز Legion Go S بمزايا جديدة، مثل عصا تحكم بتقنية Hall Effect لتقليل مشكلة انحراف العصا، وأزرار إطلاق قابلة للتعديل تضيف ميزة إضافية لمحبي ألعاب التصويب.

ويتوفر الجهاز لأول مرة بخيارين فيما يتعلق بالمعالج، الأول معالج AMD Ryzen Z1 Extreme المُستخدم في الإصدار السابق، والآخر هو معالج AMD Ryzen Z2 Go الجديد المُستخدم حصريًا في سلسلة Legion Go.

ويوفر الجهاز شاشة قياسها 8 إنشات بدقة قدرها 1920×1200 بكسلًا، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت، كما يدعم تقنية الشحن السريع Rapid Charge Express، إذ يمكن شحن البطارية بنسبة قدرها 80% في غضون ساعة واحدة. ويأتي الجهاز مع منفذي USB 4، ومنفذ صوتي 3.5 ملم، ومنفذ microSD لزيادة السعة التخزينية.

ويبدأ إطلاق الإصدار الذي يعمل بنظام ويندوز 11 في شهر يناير بسعر قدره 730 دولارًا، أما الإصدار الذي يعمل بنظام Steam OS فسوف يتأخر إطلاقه حتى شهر مايو بسعر أقل يبلغ 500 دولارٍ، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا.