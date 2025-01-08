لينوفو تطلق جهازها اللوحي المميز Yoga Tab Plus

أعلنت شركة لينوفو ضمن فعاليات CES 2025 إطلاق جهازها اللوحي الجديد Yoga Tab Plus، وهو أول جهاز لوحي من الشركة مخصص للمبدعين والطلاب.

ويأتي الجهاز مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، ويوفر مزايا مبتكرة تعزز الإنتاجية، مثل مزايا الذكاء الاصطناعي كمساعد الكتابة Lenovo AI Note، وتحويل الصوت إلى نصوص مكتوبة في الوقت الفعلي بترجمة مصحوبة إلى لغات مختلفة.

ويتضمن الجهاز شاشة PureSight Pro قياسها 12.7 إنشًا بدقة قدرها 3K مع طبقة مضادة للانعكاس، وسطوع يصل إلى 900 شمعة في وضع السطوع العالي، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وتغطية كاملة لنطاق الألوان DCI-P3.

ويضم الجهاز بطارية ضخمة سعتها 10,200 ميلي أمبير، مما يضمن مدة استخدام طويلة، كما يأتي بستة مكبرات صوت مختلفة من صناعة شركة Harman Kardon لتقديم تجربة صوتية استثنائية، مع ذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت، ودعم الاتصال بشبكات الواي فاي 7.

وإلى جانب Yoga Tab Plus، أعلنت لينوفو جهازين آخرين، وهما Idea Tab Pro المزوّد بمعالج Dimensity 8300 وشاشة مطابقة لتلك الموجودة في Yoga Tab Plus، وجهاز Lenovo Tab، وهو جهاز لوحي اقتصادي بشاشة أصغر قياسها 10 إنشات.

وستطرح لينوفو الجهاز اللوحي Yoga Tab Plus في وقتٍ لاحق من هذا الشهر بسعر قدره 700 دولارٍ أمريكي، علمًا بأن جهاز Idea Tab Pro سيُطرح في شهر أبريل بسعر قدره 350 دولارًا أمريكيًا، في حين سيُطرح جهاز Lenovo Tab في يونيو بسعر قدره 160 دولارًا أمريكيًا.