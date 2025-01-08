حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025.. كيفية المشاهدة والأجهزة المُتوقع إعلانها 

تستعد شركة سامسونج لعقد أول حدث تقني كبير لها هذا العام، وهو حدث Galaxy Unpacked 2025 الذي أعلنت الشركة أمس أنه سيُعقد بتاريخ 22 من يناير 2025 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

ستعلن سامسونج خلال هذا الحدث سلسلة هواتف Galaxy S25 الرائدة، وقد صرحت الشركة في منشور على موقعها الرسمي أن سلسلة Galaxy S القادمة ستأتي مع مزايا ذكاء اصطناعي متقدمة، وأن نظام Galaxy AI سيصبح أكثر تطورًا وذكاءً.

وبالإضافة إلى سلسلة هواتف Galaxy S25 من المُتوقع أن تعلن سامسونج بعض الأجهزة الجديدة الأخرى، وسنذكر فيما يلي الأجهزة المُتوقع إعلانها في هذا الحدث، وكيفية مشاهدته:

كيفية مشاهدة حدث Unpacked 2025:

سيُقام حدث Galaxy Unpacked يوم الأربعاء بتاريخ 22 من شهر يناير الجاري الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سيقام الحدث في سان خوسيه، ويمكنك مشاهدة البث المباشر على موقعي Samsung.com و Samsung Newsroom وقناة سامسونج الرسمية على يوتيوب.

ما الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث Galaxy Unpacked القادم؟

إليك أهم الأجهزة المُتوقع أن تعلنها سامسونج في حدثها الأول هذا العام:

سلسلة هواتف Galaxy S25:

بعد مرور 15 عامًا على إطلاق أول هاتف Galaxy، من المُتوقع أن تشهد سلسلة S25 الجديدة تحسينات كبيرة مقارنة بالإصدارات السابقة. ووفقًا للصور المسربة، يأتي الطراز الأساسي وإصدار بلس مع حافات مسطحة وطبقات زجاجية مستوية على الجهتين الأمامية والخلفية، وزوايا مستديرة. وأما طراز Ultra فيأتي مع زوايا حادة.

الكاميرات:

من المُتوقع أن تحصل الأجهزة الجديدة على تحسينات في الكاميرات، وقد يحصل الطراز الأساسي وإصدار Plus على ترقيات في المستشعرات مع الحفاظ على الدقة ذاتها في الإصدارات السابقة، لكن يُشاع أن هاتف Galaxy S25 Ultra سيحصل على تحسينات ملحوظة في نظام الكاميرا. فقد أشارت بعض المصادر إلى أن هذا الهاتف سيحتوي على كاميرا جديدة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بدلًا من 12 ميجابكسل في Galaxy S24 Ultra.

الألوان:

من المتوقع أن يتوفر كل من Galaxy S25 و S25 Plus بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأخضر اللامع، والأزرق اللامع، والفضي، والأزرق الداكن. وأما Galaxy S25 Ultra فمن المتوقع أن يأتي بأربعة ألوان، هي: الأسود والتيتانيوم والرمادي والذهبي.

واجهة المستخدم One UI 7:

أطلقت سامسونج النسخة التجريبية من One UI 7 لأجهزة S24 قبل مدة قصيرة، وتتضمن هذه النسخة تحسينات للعديد من عناصر واجهة المستخدم الرئيسية، وسيصل الإصدار النهائي من One UI 7 بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S25.

إليك أبرز المزايا الجديدة في One UI 7:

شريط الإشعارات المحسّن.

درج التطبيقات العمودي الجديد.

واجهة تعدد المهام المطورة لعرض أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

الأيقونات المحدثة.

نظارات الواقع الممتد التي تعمل بنظام Android XR:

قد تكشف سامسونج خلال حدث Unpacked عن مشروع “Moohan” الذي يقدم تجربة واقع ممتد (XR) متكاملة. ويَعِد هذا المشروع بدمج العالم الافتراضي والواقعي من خلال نظارة ذكية تعمل بمعالج Snapdragon XR2 Plus Gen 2 وبنظام Android XR الجديد من جوجل، ومن المُتوقع إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام.

خاتم Galaxy Ring 2 الذكي:

من المُتوقع أن يأتي الجيل الثاني من خاتم سامسونج الذكي مع مجموعة من التحسينات التي تتضمن: مستشعرات محدثة لتحسين دقة قياس المؤشرات الصحية، بالإضافة إلى مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تسعى سامسونج إلى تحسين قدرات خاتمها الذكي وتوفير أحجام جديدة منه بهدف منافسة Oura Ring 4؛ إذ يُشاع أن سامسونج ستقدم حجمين إضافيين للخاتم.

ففي الوقت الحالي، يتوفر Galaxy Ring بتسعة أحجام فقط، تتراوح بين 5 و 13. وأما Oura Ring 4 فيتوفر بأحجام تتراوح بين 4 و 15. كما أُشيع آخرًا أن سامسونج قد لا تنتظر حتى إصدار الجيل الثاني لطرح الأحجام الإضافية، إذ من المُتوقع أن تقدم الحجمين الجديدين (14 و 15) في يناير الجاري.