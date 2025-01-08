إنفيديا تكشف عن Digits .. حاسوب شخصي خارق بسعر قدره 3000 دولارٍ

كشفت شركة إنفيديا خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 عن Digits، وهو حاسوب شخصي خارق مخصص لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد الجهاز على معالج جديد يحمل اسم GB10 Grace Blackwell Superchip، ويتميز بأداء قوي وتصميم صغير مدمج يتيح وضعه على المكتب، وتشغيله بطريقة اعتيادية، ويهدف هذا الحاسوب إلى تلبية احتياجات المطورين والعلماء والباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قادر على التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تحتوي على ما يصل إلى 200 مليار مَعلَمة، كما يمكن ربط جهازي Digits معًا لرفع قدرته للتعامل مع نماذج تصل إلى 405 مليارات مَعلَمة، مثل نموذج Llama 3.1 الذي طورته شركة ميتا.

ويتميز الجهاز بذاكرة عشوائية موحّدة حجمها 128 جيجابايت، مما يجعله يتفوق بنحو كبير على الحواسيب المحمولة التقليدية، التي عادةً ما تتراوح سعتها بين 16 و 32 جيجابايت، كما يوفر سعة تخزين تصل إلى 4 تيرابايت بتقنية NVMe الحديثة.

ويعمل الحاسوب بمعالج GB10 الذي يوفر أداءً فائقًا عبر تقنية FP4 التي تسرّع عمليات المعالجة بنحو لا مثيل له، كما أن الجهاز مُجهّز بأحدث نوى CUDA و Tensor من الجيل الخامس، إلى جانب معالج Grace المزوّد بـ 20 نواة مبنية على معمارية ARM، ويعمل الجهاز بنظام DGX OS من إنفيديا، المبني على نظام Linux، مع دعم أطر عمل برمجية شائعة مثل PyTorch و Python و Jupyter Notebooks.

وفيما يتعلق بالاستخدامات، يتيح الجهاز للمطورين والباحثين إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي واختبارها محليًا، مع إمكانية نشرها لاحقًا على البنية التحتية السحابية أو في مراكز البيانات التي تستخدم معمارية Grace Blackwell نفسها، كما أن الجهاز يتضمن مكتبة إنفيديا البرمجية المتقدمة، ومنها أدوات التطوير والنماذج المدربة سابقًا والمتوفرة عبر منصة NGC الخاصة بالشركة.

وصرّح الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، قائلًا: “إن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا أساسيًا في كل تطبيق وكل صناعة. مع Digits، نضع قوة معالج Grace Blackwell Superchip بين يدي ملايين المطورين، مما يمكنهم من تشكيل عصر الذكاء الاصطناعي”.

يُذكر أن إنفيديا قد أطلقت في ديسمبر الماضي جهازًا أصغر يُدعى Jetson Orin Nano Super بسعر قدره 250 دولارًا، وهو يستهدف الهواة والشركات الناشئة.

ويمكن للجهاز التعامل مع نماذج تحتوي على ما يصل إلى 8 مليارات مَعلَمة فقط. ومع طرح Digits، تسعى إنفيديا إلى تعزيز ريادتها في مجال توفير حلول متقدمة تجعل الذكاء الاصطناعي في متناول الجميع، سواء كانوا طلابًا أو محترفين.