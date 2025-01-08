أخف من ماك بوك آير.. أسوس تكشف عن حاسوب Zenbook A14 الخفيف الوزن

أعلنت أسوس الحاسب المحمول الجديد Zenbook A14 خلال مؤتمر CES 2025، وهو جهاز نحيف وخفيف الوزن موجه للمستخدمين من مختلف الفئات، ويهدف الجهاز إلى أن يكون المنافس الأبرز لحاسوب ماك بوك آير من آبل.

ويأتي الجهاز بمعالج كوالكوم سنابدراجون X، ويوفر عمر بطارية يصل إلى 32 ساعة، مع وزن لا يتجاوز 980 جرامًا، مما يجعله أخف بنحو 250 جرامًا من حاسوب ماك بوك آير بمعالج M3 الحالي.

ويأتي جهاز Zenbook A14 بهيكل مصنوع من سبائك الماغنسيوم الخفيفة، وهو مغطى بطلاء سيراميكي من أسوس، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا غير لامع.

ويضم الجهاز شاشة OLED قياسها 14 إنشًا، بدقة قدرها 1920 × 1200 بكسل، مع سطوع يصل إلى 600 شمعة ومعدل تحديث قدره 60 هرتزًا، كما يحمل الجهاز بطارية سعتها 70 واطًا/ الساعة، وهي أكبر من بطارية حاسوب ماك بوك آير.

ويوفر الجهاز مجموعة منافذ، مثل منفذي USB 4 Type-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذ USB-A 3.2 Gen 2، ومنفذ سماعات 3.5mm، ومنفذ HDMI 2.1.

وتطرح أسوس جهاز Zenbook A14 بمعالج سنابدراجون X الأحدث، مع 32 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزينية قدرها تيرابايت بسعر يبلغ 1100 دولارٍ أمريكي، وتوفر الشركة أيضًا إصدارًا آخر رخيص الثمن بمعالج سنابدراجون X بلس، مع 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، و 512 جيجابايت من السعة التخزينية بسعر يبلغ 900 دولارٍ أمريكي.

ومع المواصفات المتطورة والسعر التنافسي، تقدّم أسوس جهاز Zenbook A14 ليكون خيارًا قويًا لمستخدمي ويندوز الذين يبحثون عن جهاز محمول خفيف وعالي الأداء. ومع ذلك، سيظل الأداء والتوافق على المدى الطويل العامل الحاسم في نجاح هذا الجهاز في منافسة أجهزة آبل.