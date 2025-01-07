SolidddVision.. نظارات ذكية مبتكرة تساعد في معالجة ضعف البصر

تركز معظم النظارات الذكية المتوفرة حاليًا في تسهيل بعض المهام مثل مشاركة المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، لكن شركة Soliddd تسعى إلى تغيير هذا الأمر من خلال الاستفادة من النظارات الذكية لمعالجة بعض الحالات الطبية المعقدة.

في معرض CES 2025، كشفت الشركة التي تتخذ من مدينة نيويورك مقرًا لها، عن نظاراتها الذكية المبتكرة SolidddVision. وتُعد هذه النظارات الأولى من نوعها التي تقدم حلًا مبتكرًا لتحسين الرؤية عند الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر الناتج عن التنكس البقعي، وستصل إلى الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.

إليك المزيد من التفاصيل عن نظارات SolidddVision الذكية الجديدة ودورها في تحسين الرؤية لدى المصابين بالتنكس البقعي:

ما التنكس البقعي؟

التنكس البقعي (Macular degeneration) حالة مرضية مرتبطة بالتقدم في العمر، تسبب ضبابية الرؤية المركزية أو انخفاضها بسبب ترقُق الطبقات الداخلية للبقعة الشبكية، وهي جزء من الشبكية مسؤول عن وضوح الرؤية في خط الرؤية المباشر.

يعاني الملايين حول العالم هذا المرض بنوعيه الجاف والرطب، ولا يوجد علاج نهائي له. ومع ذلك، يمكن لبعض الأدوية تحسين الرؤية جزئيًا أو الحد من تفاقم المشكلة.

تقنية مبتكرة لتحسين الرؤية لدى المصابين بالتنكس البقعي:

تستند نظارات SolidddVision الذكية في عملها إلى تقنيات الواقع الافتراضي للمساعدة في تحسين الرؤية عند المصابين بالتنكس البقعي. وتستخدم تقنية مبتكرة مستوحاة من عين الذبابة وتعتمد على عدسة خاصة ترسل صورًا متعددة إلى الأجزاء السليمة من شبكية العين، لمساعدة الدماغ في دمج الصور المتعددة لتكوين رؤية كاملة وواضحة تشبه الرؤية الطبيعية.

تحتوي النظارات على كاميرتين أماميتين لتسجيل ما يدور حول المستخدم، بالإضافة إلى كاميرتين موجهتين للداخل لمتابعة حركة العين وتتبع النظر. وتدمج البرمجيات المضمنة في النظارات البيانات المرئية، وتصحح الألوان، وتُجري التعديلات اللازمة، ثم ترسل الصورة النهائية الواضحة إلى شاشات العرض الداخلية.

مستقبل واعد للنظارات الذكية:

حاليًا، تخضع نظارات SolidddVision للاختبارات التجريبية، مع وجود خطط لإطلاقها في الأسواق خلال عام 2025. وتُعد هذه النظارات من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المُتوقع أن تساهم بنحو كبير في تحسين حياة الأشخاص الذين يعانون مشكلات في الرؤية.