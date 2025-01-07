Circular Ring 2 .. خاتم ذكي بميزة الرسم الكهربي للقلب ECG

كشفت شركة Circular عن خاتمها الذكي الجديد Circular Ring 2 خلال مؤتمر CES 2025، وهو خاتم يقدّم للمستخدمين ميزة الرسم الكهربي للقلب لمراقبة النشاط الكهربي للقلب على مدار اليوم.

وقالت الشركة إنها أدمجت خوارزمية متطورة في الخاتم الجديد للكشف عن الرجفان الأذيني (AFib)، وهو أحد الأمراض الشائعة التي تسبب اضطرابًا في ضربات القلب، وتؤدي إلى حدوث مضاعفات، وقد حصلت الشركة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تلك الميزة.

وفي خطوة تُعد الأولى من نوعها في سوق الخواتم الذكية، يقدّم Circular Ring 2 ميزة مبتكرة لحساب قياس الخاتم رقميًا باستخدام تطبيق الهاتف الذكي اعتمادًا على تقنيات الواقع المعزز AR، مما يُلغي الحاجة إلى أدوات القياس البلاستيكية التقليدية، ويأتي الخاتم بتصميم أنيق مصنوع من التيتانيوم، وهو متوفر بأربعة ألوان، وهي الذهبي والفضي والوردي والأسود.

ويُعد الخاتم الجديد أكثر من مجرد أداة لتتبع الصحة، إذ يدعم مراقبة صحة القلب على مدار الساعة بفضل مستشعر الرسم الكهربي للقلب ECG، ويمكنه تتبع العديد من العلامات الحيوية مع مراقبة النشاط البدني، كما يتمتع بعمر بطارية يصل إلى 8 أيام.

ووفقًا لتصريحات مسؤولي الشركة، فإن الخاتم الجديد يسعى إلى حل بعض المشكلات التي واجهها المستخدمون مع الإصدار الأول، وكذلك مع الخواتم الأخرى من شركات مثل سامسونج و Oura.

ومع إدماج المزيد من المزايا المبتكرة فيها، تقترب الخواتم الذكية من تقديم تجربة مشابهة للساعات الذكية، مما يعزز جاذبيتها وسهولة استخدامها، ويفتح آفاقًا جديدة لمستقبلها.