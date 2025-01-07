سامسونج تكشف عن موعد إعلان سلسلة Galaxy S25

بعد أشهر من التسريبات والشائعات، أكّدت شركة سامسونج رسميًا موعد حدثها القادم “Unpacked”، الذي سيشهد الكشف عن هواتفها الرائدة من سلسلة Galaxy S25.

وأعلنت الشركة، من خلال مقطع تشويقي رسمي، أن الحدث سيُعقد يوم 22 يناير 2025 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وسيتمكن المهتمون من متابعة البث المباشر للحدث عبر موقع الشركة الرسمي وقناة الشركة في يوتيوب، بدايةً من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي منشور عبر موقعها الرسمي، صرحت سامسونج قائلةً: “استعدوا لتجربة ذكاء اصطناعي أكثر طبيعية وذكاءً. التطور القادم في تقنيات Galaxy AI على الأبواب، وسيغير طريقة تفاعلكم مع العالم يوميًا. إن سلسلة Galaxy S القادمة ستضع معايير جديدة لتجارب الذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل”.

وكشفت سامسونج عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها عند الحجز الأولي لأجهزة Galaxy S25، إذ يمكن للمستخدمين الحصول على رصيد قيمته 50 دولارًا أو ما يُعرف بـ”هدية الحجز” (Reservation Gift)، ويمكن استخدامه لشراء منتجات مؤهلة أخرى مثل الأغطية أو ساعات جالاكسي أو الأجهزة اللوحية وغيرها من المنتجات من متجر سامسونج.

وتوفر سامسونج فرصة للفوز ببطاقة هدية قيمتها 5000 دولارٍ لأي شخص يحجز أي من هواتفها مبكرًا دون الحاجة إلى إجراء أي عملية شراء، علمًا بأن الحجز مجاني تمامًا، ويتطلب فقط إدخال عنوان بريد إلكتروني، ويتوفر هذا في دولٍ بعينها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين توفير مئات الدولارات عند استبدال أجهزتهم القديمة تمهيدًا لاقتناء هواتف الشركة القادمة.

وبالإضافة إلى هواتف Galaxy S25 المنتظرة، من المتوقع أن تكشف سامسونج أيضًا عن هاتفها ذي التصميم النحيف Galaxy S25 Slim، ونظارة الواقع المختلط Galaxy XR، المعروفة باسم “مشروع موهان Project Moohan”. كما قد يشهد الحدث ظهور الجيل الثاني من الخاتم الذكي Galaxy Ring.