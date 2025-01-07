سامسونج تكشف عن حواسيب Galaxy Book 5 Pro المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قدّمت سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 أحدث حواسيبها ضمن سلسلة Galaxy Book 5 الجديدة، ومنها حواسيب Galaxy Book 5 Pro و Galaxy Book 5 Pro 360، وتعكس السلسلة الجديدة تعكس التزام الشركة بتقديم تقنيات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتشتهر أجهزة “جالاكسي بوك” من سامسونج بتقديم تجربة تقنية متقدمة، وهي تأتي بمعالج Intel Core Ultra Series 2 القوي مع وحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ ما يصل إلى 47 تريليون عملية في الثانية، مما يوفر أداءً مميزًا للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتتميز الأجهزة الجديدة بشاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة قدرها 3K مع تقنية Vision Booster التي تعزز وضوح الشاشة تحت أشعة الشمس، إلى جانب دعم اللمس لتجربة تفاعلية متقدمة. ويوفر الجهاز عمر بطارية يصل إلى 25 ساعة بشحنة واحدة، مع اختلاف متوقع حسب الاستخدام.

ويتميز جهاز Galaxy Book 5 Pro 360 بشاشة قابلة للدوران تدور بزاوية قدرها 360 درجة، مما يتيح استخدامه بعدة أوضاع، كما أن الشاشة نفسها من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة قدرها 2K، مع المعالج نفسه وعمر البطارية ذاته.

وعززت سامسونج السلسلة بالعديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل أداة AI Select لاختيار المعلومات من صفحات الويب بذكاء، وميزة Photo Remaster لإعادة تحسين الصور تلقائيًا، وميزة Live Translate لترجمة النصوص بنحو فوري، وميزة Transcript Assist لتوفير تفريغات نصية في أثناء الاجتماعات، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل Shared Storage للوصول إلى الملفات من الأجهزة الأخرى دون الحاجة إلى تنزيلها، وغيرها.

ومن المقرر طرح جهاز Galaxy Book 5 Pro 360 بسعر قدره 1,700 دولارٍ أمريكي، في حين لم تكشف الشركة بعدُ عن سعر إصدار Galaxy Book 5 Pro.