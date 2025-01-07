روبوتات منزلية غريبة ظهرت في معرض CES 2025

يُعدّ معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 المقام حاليًا في لاس فيغاس في الولايات المتحدة، فرصة لعرض أحدث الابتكارات التقنية، وقد ظهرت خلال اليوم الأول روبوتات منزلية غريبة تهدف إلى تسهيل القيام بالعديد من المهام المنزلية اليومية، مما يشير إلى التطورات الكبيرة في مجال تصنيع الروبوتات الذكية.

إليك أغرب الروبوتات المنزلية التي ظهرت في معرض CES 2025:

R2D3.. روبوت منزلي فائق القدرات

يُعدّ روبوت R2D3 من شركة xOpenDroids أحد أبرز الروبوتات المنزلية التي ظهرت في معرض CES 2025. ويأتي هذا الروبوت مع مزايا مُحسنة مقارنة بالروبوت الأول للشركة R1D1. ويتميز R2D3 بقدرته على القيام بمهام منزلية متنوعة مثل: طي الملابس وغسل الأطباق.

صُمم R2D3 بهدف تسهيل الحياة اليومية، ويتميز بإمكانية الشحن الذاتي، ومرونة الحركة. وقد اختُبرت قدرات R2D3 في مراكز إعادة التأهيل لمساعدة العاملين في أداء المهام اليومية المتكررة. كما تتطلع شركة OpenDroids إلى تطويره للعمل في المطابخ في المطاعم، ليساهم في أتمتة المهام الشاقة في قسم التحضير.

Saros Z70.. مكنسة روبوتية تتضمن ذراعًا لالتقاط الأشياء الكبيرة

المكانس الروبوتية ليست شيئًا جديدًا أو غريبًا، لكن المكنسة الجديدة Saros Z70 من شركة Roborock التي ظهرت أول مرة في CES 2025، ليست مجرد مكنسة روبوتية.

إذ تأتي Saros Z70 مزودة بذراع روبوتية تُعرف باسم OmniGrip، وتتميز بأنها قابلة للطي بخمسة محاور، وتكون مضمنة داخل هيكل المكنسة. وتحتوي الذراع على مستشعرات دقيقة، وكاميرا، وضوء LED، وتُفتح تلقائيًا عندما تكتشف المكنسة عائقًا، وتمتد وتلتف لتحريك أشياء يصل وزنها إلى 300 جرام، مثل الجوارب والمناديل والمناشف.

Nékojita FuFu.. قطة صغيرة لتبريد المشروبات الساخنة

Nékojita FuFu هو روبوت صغير في شكل قطة يمكنه تبريد المشروبات الساخنة؛ إذ يُوضح هذا الروبوت الصغير على حافة الكوب وينفث الهواء في أوقات محددة خوارزميًا لتبريد المشروبات الساخنة.

Ballie.. روبوت منزلي متعدد المهام

ظهر روبوت Ballie من سامسونج أول مرة في CES 2020، ولكن سامسونج أعلنت في معرض CES 2025 أن هذا الروبوت المتحرك المنزلي سيُطرح في الأسواق هذا العام.

وأجرت الشركة ترقيات كبيرة على روبوت Ballie ليصبح رفيق الذكاء الاصطناعي القادر على التفاعل مع الأجهزة الذكية الأخرى لتقديم خدمات مخصصة، مثل: تنفيذ الأوامر الصوتية، وعرض الصور ومقاطع الفيديو على الجدران حتى يتمكن المستخدمون من عرض المعلومات الأساسية لحياتهم اليومية، مثل الطقس أو أي محتوى آخر ذي صلة.