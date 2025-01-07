بمواصفات قوية وسعر منافس.. إطلاق هاتف OnePlus 13R رسميًا

أعلنت شركة ون بلس إطلاق هاتفها الجديد OnePlus 13R بالتزامن مع إطلاق هاتف OnePlus 13 الرائد، ويتمتع الهاتف بمواصفات قوية وسعر قدره 600 دولارٍ.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع LTPO AMOLED قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها 2780 × 1264 بكسلًا ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1600 شمعة.

ويأتي الهاتف مزوّدًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وهو معالج أقدم من معالج Snapdragon 8 Elite الموجود في هاتف OnePlus 13، لكنه ما زال يشكّل تحسينًا مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 في هاتف OnePlus 12R.

ويأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعتها 6000 ميلي أمبير مصنوعة من مادة السيليكون كربون، مما يضمن أداءً طويل الأمد.

ويحمل الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT-700، مع كاميرا مكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

وسيتوفر الهاتف بلونين، هما الرمادي والذهبي، مع تصميم متين مدعوم بشهادة IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، وهي أقل من شهادة IP68 الموجودة في الهاتف الرائد.

ويتوفر هاتف OnePlus 13R بنسخة واحدة تحتوي على 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من السعة التخزينية بسعر قدره 600 دولارٍ في الولايات المتحدة، وتتيح الشركة هدايا مجانية مع الهاتف، مثل ساعتها الذكية OnePlus Watch 2R خلال مدة الطلب الأولي.

ويوفر هاتف OnePlus 13R توازنًا مثاليًا بين الأداء القوي والسعر التنافسي، مع التركيز على البطارية الكبيرة والشاشة المميزة. ومع ذلك، فإن بعض جوانب الهاتف التي تقل عن إصدار OnePlus 13 قد تكون تحديًا لجذب المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة رائدة كاملة.