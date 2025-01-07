بسعر أعلى من المتوقع.. إطلاق هاتف OnePlus 13 في الأسواق العالمية

أعلن شركة ون بلس إطلاق هاتفها الجديد الرائد OnePlus 13 إلى الأسواق العالمية بعد شهرين من إطلاقه في الصين، وهو يُعد أحد أفضل الهواتف المتاحة الآن في سوق الهواتف الذكية بفضل مواصفاته المتطورة، ومن أبرزها معالج Snapdragon 8 Elite الأحدث.

وستُطرح النسخة الأساسية من الهاتف بالذاكرة العشوائية البالغ قدرها 12 جيجابايت مع سعة التخزين البالغة 256 جيجابايت بسعر قدره 900 دولارٍ أمريكي، مقارنةً بسعر الإصدار السابق OnePlus 12 الذي بلغ 800 دولارٍ أمريكي، وهذه النسخة ستكون متوفرة فقط باللون الأسود.

وفيما يتعلق بالألوان الأخرى كالأبيض والأزرق، فسوف تتوفر في النسخة الأعلى بذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت وسعة تخزين قدرها 512 جيجابايت بسعر قدره 1000 دولارٍ أمريكي.

وفي أوروبا، سوف تتاح النسخة الأساسية من الهاتف بسعر قدره 1000 يورو، في حين ستتوفر النسخة الأعلى بسعر قدره 1050 يورو.

وقدّمت ون بلس تحسينات ملحوظة على كافة المستويات في هاتف OnePlus 13؛ إذ إن الشاشة قياسها 6.82 إنشات بدقة قدرها 1440 بكسلًا، بسطوع أعلى يصل إلى 1600 شمعة، و 4500 شمعة عند تشغيل المحتوى بتقنية HDR، كما شهدت الكاميرات الخلفية تحسينات كبيرة مع إضافة كاميرا مكبرة وكاميرا واسعة المجال من نوع جديد.

ومن أبرز التغييرات الأخرى التصميم الرقيق للهاتف؛ إذ يأتي بسمك أقل من 9 ملم، ولكنه يحتوي على بطارية ضخمة سعتها 6,000 ميلي أمبير، ويتوقع أن يقدّم الهاتف عمر بطارية طويلًا مقارنةً بالإصدارات السابقة بفضل تحسينات استهلاك الطاقة في مكوناته المختلفة.ويأتي الهاتف بشهادة IP68/IP69، مما يعني أنه مقاوم بدرجة عالية للغبار والماء.

ويتوفر الهاتف بتصميم يعكس فلسفة ون بلس في الجمع بين الأداء القوي والجماليات البسيطة. ومع ذلك، يبقى السؤال مُثارًا حول تقبل العملاء الأسعار الجديدة التي شهدت زيادة قدرها 100 دولارٍ مقارنةً بالإصدار السابق.