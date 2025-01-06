LG تكشف عن أجهزة تلفاز OLED evo بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة LG أحدث إصدارتها من أجهزة تلفاز OLED evo لعام 2025، وذلك خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وتأتي هذه الأجهزة مدعومة بمعالج الذكاء الاصطناعي α (Alpha) 11 Gen2، الذي يستخدم خوارزميات التعلم العميق لتحسين جودة الصور المنخفضة الدقة والجودة.

وتتميز أجهزة التلفاز الجديدة OLED evo بأنها الأولى التي تقدم دقة قدرها 4K مع معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، وهي تدعم تقنيات الألعاب NVIDIA G-SYNC و AMD FreeSync Premium، مما يتيح تجربة ألعاب خالية من التقطيع بأقل تأخير ممكن.

وطوّرت LG تقنية Brightness Booster Ultimate في أجهزتها الجديدة لتوفير سطوع أعلى بثلاث مرات مقارنةً بأجهزة OLED التقليدية، وقد حصلت هذه الأجهزة على شهادتي Perfect Black و Perfect Color لجودة الألوان من شركة UL Solutions.

يُذكر أن LG كانت أول شركة حصلت على شهادة Perfect Black في عام 2022، مما يضمن عرض اللون الأسود الحقيقي عند الحاجة.

وتتيح خاصية التثبيت السريع للسطوع ودرجة حرارة الألوان للمستخدمين الاستمتاع بأفضل جودة بمجرد تشغيل التلفاز، وتدعم الأجهزة وضع Filmmaker Mode، إذ تُضبط إعدادات الصورة تلقائيًا لتقديم تجربة سينمائية تعكس رؤية صانعي الأفلام.

وفيما يخص الصوت، تأتي الأجهزة بتقنية AI Sound Pro التي تدعم قنوات صوت محيطية. وأما جهاز التحكم الذكي المرفق، فهو يتيح تعرّف الأصوات الفردية للمستخدمين لتقديم توصيات مخصصة، مع دعم البحث عبر الذكاء الاصطناعي باستخدام مساعد “كوبايلوت” لفهم الاستفسارات الحوارية وتحليلها.

وتضم أجهزة التلفاز الجديدة سلسلة M5، التي تعد أفضل سلسلة، بالإضافة إلى سلاسل G5 و C5 و B5. ومن المنتظر طرح تلك السلاسل غي الأسواق في الربيع المقبل.