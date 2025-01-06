سناب تطوّر نموذج SnapGen لتوليد الصور في الهواتف

أعلن فريق من الباحثين بالتعاون مع شركة سناب، المطورة لتطبيق سناب شات، تطوير نموذج ذكاء اصطناعي جديد لتوليد الصور يعمل مباشرةً في الهواتف الذكية.

ويحمل النموذج الجديد اسم SnapGen، وهو يتيح توليد صور عالية الدقة في غضون ثوانٍ في الهواتف المتطورة، وفقًا لما ذكره الفريق.

ويتميز نموذج SnapGen بحجمه الصغير مقارنةً بالنماذج الشائعة الأخرى، إذ يحتاج SnapGen فقط إلى 379 مليون معلمة، مما يجعله أصغر بنحو سبع مرات من النماذج المشابهة، كما أنه أصغر حجمًا من نموذج PixArt-⍺ من هواوي، الذي يُعد خفيف الوزن، ومخصصًا أيضًا للاستخدام في الهواتف.

ومع أن النموذج صغير الحجم، فقد أظهرت الاختبارات أن الأداء لم يتأثر، بل تفوق على النماذج الأكبر حجمًا ذات مليارات المعلمات.

وعند قياس مدى تطابق الصور مع الأوصاف النصية، سجل SnapGen درجة قدرها 0.66 على مقياس GenEval، متفوقًا على SDXL الذي سجل درجة قدرها 0.55، كما يُعد نموذج SnapGen الأسرع من ناحية الأداء؛ إذ يمكنه إنشاء صورة بدقة قدرها 1024×1024 بكسلًا في نحو 1.4 ثانية فقط عبر هاتف آيفون 16 برو ماكس.

واعتمد الباحثون على تدريب النموذج الصغير بنماذج ذكاء اصطناعي لضمان دقة التوليد وسرعته، كما طوروا عملية تدريب خاصة قادرة على تعرّف المهام الصعبة للنموذج الصغير، وتعديل طريقة التعليم لتحقيق أفضل النتائج.

يُذكر أن الشركة عرضت أداء SnapGen عبر تطبيق تجريبي لنظام iOS، لإبراز إمكانياته العملية في الاستخدام اليومي.