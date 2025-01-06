سامسونج و LG تضيفان مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot AI إلى أجهزة التلفاز

أعلنت شركتا سامسونج و LG أحدث أجهزة التلفاز الذكية لعام 2025 خلال فعاليات معرض CES 2025، وستتضمن بعض هذه الأجهزة مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot من مايكروسوفت.

ويأتي ذلك في إطار سعي الشركتين إلى تعزيز وجود الذكاء الاصطناعي في أجهزتهما من خلال تخصيص أقسام للذكاء الاصطناعي في واجهات أجهزة التلفاز الذكية، وتشمل اختصارًا لتطبيق ويب خاص بمساعد الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت Copilot.

وتخطط LG لإضافة قسم خاص بالذكاء الاصطناعي في أجهزتها، كما ستعيد تسمية جهاز التحكم من بُعد ليصبح “AI Remote”، في محاولة لإبراز قدرات تلك الأجهزة. ومع أن تفاصيل عمل Copilot في أجهزة الشركة لم تُعلن بنحو واضح بعدُ، فإن الشركة تصف هذه الميزة بأنها أداة تساعد المستخدمين في “العثور على المعلومات المُعقدة وتنظيمها بكفاءة باستخدام تلميحات سياقية”.

ولم تقدم LG حتى الآن عرضًا تفصيليًا لكيفية عمل Copilot في أجهزتها، لكنها كشفت عن روبوت الدردشة الخاص بها كجزء من تجربة الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن مساعد Copilot سيظهر عند رغبة المستخدمين في البحث عن مزيد من المعلومات حول موضوع معين.

ومن جانبها، كشفت سامسونج عن مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تطلق عليها اسم Vision AI في أجهزتها الذكية في معرض CES 2025.

وتشمل هذه المزايا تقنيات متقدمة، مثل تحسين الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI Upscaling)، وإعادة ضبط المدى الديناميكي العالي (Auto HDR Remastering)، بالإضافة إلى تقنية Adaptive Sound Pro لتحسين جودة الصوت.

وأضافت الشركة زرًا جديدًا إلى جهاز التحكم من بُعد يُعرف بـ “زر الذكاء الاصطناعي” للوصول إلى مزايا مثل تعرّف الطعام المعروض في الشاشة، وميزة AI Home Security التي تحوّل التلفاز إلى مركز أمني لمراقبة المنزل باستخدام الميكروفونات والكاميرات المدمجة، مع إرسال التنبيهات عند اكتشاف أي حركات أو أصوات غير معتادة، وميزة Live Translate التي تتيح ترجمة فورية للمحتوى، وميزة Generative Wallpaper التي تتيح إنشاء لوحات فنية ديناميكية مخصصة.

وسيكون مساعد Copilot جزءًا من مزايا Vision AI الخاصة بسامسونج. ووفقًا لبيان رسمي للشركة، فإن “الشراكة مع مايكروسوفت ستتيح للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من خدمات Copilot، ومنها توصيات المحتوى الشخصية”.