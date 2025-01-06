سامسونج تكشف عن تلفاز Frame Pro بشاشة Neo QLED

أعلنت شركة سامسونج توسيع سلسلة أجهزة التلفاز Frame الشهيرة بإطلاق الإصدار المتطوّر الجديد Frame Pro، وذلك من خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025. ويتميز هذا الإصدار الجديد بشاشة Neo QLED الرائدة من سامسونج، التي تُعد من أحدث تقنيات العرض التي تقدمها الشركة.

ولم تكشف سامسونج بعدُ عن دقة الشاشة المستخدمة في هذا الإصدار، سواء كانت 4K أو 8K، وهو عامل مؤثر في تحديد سعر الجهاز، كما لم تحدد الشركة موعدًا رسميًا للإطلاق أو السعر المتوقع حتى الآن.

ويأتي تلفاز Frame Pro مزودًا بصندوق مرفق يُسمى Wireless One Connect، وهو يتيح للمستخدمين توصيل الأجهزة مثل وحدات التحكم أو أجهزة الاستقبال دون الحاجة إلى توصيلها بالتلفاز مباشرة، ويعمل هذا الصندوق على بث المحتوى لاسلكيًا إلى الشاشة، مما يمنح المستخدمين تلفازًا خاليًا من الكابلات ينسجم تمامًا مع التصميم الأنيق للجهاز.

ويعتمد الجهاز على معالج الذكاء الاصطناعي NQ4 Gen3، وهو إصدار مطوّر من الجيل السابق الذي استخدمته سامسونج في بعض أجهزتها العام الماضي، وهو مصمم لدعم الأداء السلس للشاشات الحديثة العالية الدقة.

ويواصل تلفاز Frame Pro تقليد سلسلة Frame في تقديم تصميم يشبه الإطار الفني ليُثبت على الحوائط، مما يجعله أقرب إلى قطعة فنية منه إلى جهاز عرض تقليدي.

وعند إيقاف تشغيل الجهاز، يمكن للمستخدمين عرض لوحات فنية مختارة من مجموعة سامسونج، بفضل الشاشة غير اللامعة المزوّدة بطبقة مضادة للتوهج التي تضفي طابعًا فنيًا أصيلًا.