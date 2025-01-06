سامسونج تطلق أجهزة تلفاز جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت سامسونج مجموعة جديدة من أجهزة التلفاز المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025. وكشفت الشركة عن طرازين من نوع Neo QLED 8K، وهما QN990F و QN900F، إلى جانب إصدارات Neo QLED 4K التي تشمل QN90F و QN80F و QN70F.

وتتميز هذه الأجهزة بتقنية مقاومة التوهج، ومجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المستندة إلى تقنية سامسونج Vision AI.

ويُعد إصدار QN990F الإصدار الرائد في فئة Neo QLED 8K، ويأتي بتصميم بسيط فائق النحافة، ويعتمد على معالج NQ8 AI Gen3 الذي يتيح مزايا متطورة مثل تحسين جودة الصورة بدقة قدرها 8K بالذكاء الاصطناعي، ومعالجة بتقنية HDR لكل إطار، والصوت التكيفي وتعزيز الألوان، ووضع AI Mode الذي يضبط جودة الصورة والصوت تلقائيًا، وفقًا للمحتوى المعروض.

ولتقليل الفوضى في المساحة المحيطة بالتلفاز، تقدّم سامسونج وحدة الاتصال اللاسلكية Wireless One Connect Box المصاحبة لهذا الطراز، التي تعمل على مسافة تصل إلى 10 أمتار حتى مع وجود عوائق، مما يلغي الحاجة إلى الكابلات والأسلاك المرتبطة بالتلفاز.

وتضم سلسلة QLED 4K معالج NQ4 AI Gen3 مع مزايا مثل 4K AI Upscaling Pro لتحسين جودة الصورة ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا، ويتوفر إصدار QN80F بشاشة قياسها 100 إنشٍ، في حين يأتي إصدار QN90F بشاشة قياسها 115 إنشًا.

وتضيف سامسونج مزايا الذكاء الاصطناعي إلى كافة إصداراتها لعام 2025، وتشمل المزايا الجديدة تقنية Click to Search التي تحدد الأشخاص والأماكن والمنتجات الظاهرة في الشاشة، وتقدّم معلومات فورية عنها، مثل تعرّف الأشخاص أو المواقع أو حتى الملابس داخل المشاهد.

وتتوفر الشركة ميزة Samsung Food من أجل تعرّف الأطعمة المعروضة في الشاشة، وتقديم وصفات مرتبطة بها، إلى جانب تحليل محتويات ثلاجة سامسونج المتصلة بالتلفاز لإنشاء قوائم تسوق محددة أو طلب المكونات مباشرة من التلفاز عبر تطبيقات خارجية.

ومن المزايا الأخرى ميزة AI Home Security التي تحوّل التلفاز إلى مركز أمني لمراقبة المنزل باستخدام الميكروفونات والكاميرات المدمجة، مع إرسال التنبيهات عند اكتشاف أي حركات أو أصوات غير معتادة، كما توفر ميزة Live Translate ترجمة فورية للمحتوى، في حين تتيح تقنية Generative Wallpaper إنشاء لوحات فنية ديناميكية مخصصة.

وفي فئة OLED، طرحت سامسونج أيضًا إصدارات S95F و S90F و S85F، ويتصدر S95F تلك الفئة بمعالج NQ4 AI Gen3، مع تحسين تقنية مقاومة التوهج، ومعدل تحديث متغير يصل إلى 165 هرتزًا، وشاشة أكثر سطوعًا من الإصدارات السابقة.