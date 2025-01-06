اللحظة الحاسمة.. هل باتت OpenAI على أعتاب بناء ذكاء اصطناعي يفوق البشر؟

أكّد سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن الشركة واثقة بمعرفتها “كيفية بناء الذكاء الاصطناعي العام (AGI)” بتعريفه التقليدي، في إشارة إلى اللحظة التي طال انتظارها للوصول إلى ذكاء اصطناعي عام قادر على محاكاة الذكاء البشري.

وفي مقالة نشرها عبر مدونته الشخصية، أوضح ألتمان أن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم أداء مهام معينة بنحو مستقل قد يبدأون “إحداث تغييرات ملموسة في إنتاجية الشركات” خلال هذا العام.

وتحدث ألتمان عن أهداف OpenAI المستقبلية، إذ أشار إلى أن الهدف التالي هو تحقيق “الذكاء الفائق بمعناه الحقيقي”. وأضاف قائلًا: “إننا نحب منتجاتنا الحالية، ولكننا نسعى إلى مستقبل مشرق. إن الأدوات الفائقة الذكاء يمكن أن تسرّع بنحو كبير الاكتشافات العلمية والابتكار، مما يسهم في زيادة الوفرة والازدهار إلى حد بعيد”.

ويشير وصف ألتمان للذكاء الفائق، الذي يتجاوز الذكاء البشري، إلى مفاهيم مشابهة لتعريف OpenAI السابق له بأنه “نظام ذكاء اصطناعي يفوق البشر ذكاءً بنحو عام”. وقد أكّدت الشركة مرارًا أن هدفها الأساسي تطوير نظام ذكاء اصطناعي فائق “يعود بالفائدة على البشرية جمعاء”. ومع ذلك، حاول ألتمان تقليل التوقعات الشهر الماضي، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي العام قد “يكون أقل أهمية مما يعتقد البعض”.

وتواجه OpenAI تحديات متعددة، ومنها العلاقة الحصرية مع مايكروسوفت التي بدأت في 2023، والتي تقيّد إعلان OpenAI رسميًا تحقيق الذكاء الاصطناعي العام. وتشير تقارير إلى أن مايكروسوفت تعد الذكاء الاصطناعي العام نظامًا قادرًا على تحقيق أرباح تصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما قد يجعل الشركة تستفيد من أي تقدم في هذا المجال.

ومع أن خدمات OpenAI تشهد إقبالًا ملحوظًا، ومنها اشتراكات ChatGPT Pro الجديدة التي تبلغ تكلفتها 200 دولار شهريًا، فقد أشار ألتمان إلى أن الشركة تخسر المال حاليًا، بسبب الاستخدام المكثف للخدمة.

وتطرق ألتمان أيضًا إلى الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها الشركة في نوفمبر 2023، إذ فُصلَ من منصب الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، قبل تعيينه في مايكروسوفت، ثم عودته لاحقًا إلى OpenAI. وأشار إلى أن هذه الأحداث كانت “فشلًا كبيرًا في الحوكمة من أشخاص ذوي نوايا حسنة”، ومنهم هو شخصيًا.

وكان ألتمان قد أثار قبل أيام موجة من النقاشات حول الذكاء الاصطناعي بعد تصريحات توحي بأن شركته ربما تكون قد اقتربت من تحقيق “التفرّد” أو ربما وصلت إليه بالفعل. ويشير مصطلح “التفرد” إلى اللحظة التي تشهد فيها الحضارة البشرية تغييرات جذرية لا رجعة فيها، مع اعتبار ظهور “الذكاء الاصطناعي العام (AGI)” نقطة التحول الرئيسية.

ونشر ألتمان تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي في منصة “إكس” قال فيها: “لطالما أردت كتابة قصة من ست كلمات. ها هي: قرب التفرد؛ غير واضح أي جانب” وقد فُسرت هذه التغريدة على أنها تلميح إلى إمكانية اقتراب الشركة من تحقيق شيء ثوري.

وتهدف OpenAI هذا العام إلى التحول من منظمة غير ربحية إلى شركة ربحية، لتحقيق رؤيتها المستقبلية في تطوير منتجاتها وخدماتها، وهي خطوة تُواجَه بالكثير من المعارضة في الأوساط التقنية.